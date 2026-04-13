Ο Ντοκ Ρίβερς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς, με τα «ελάφια» πλέον να αναζητούν τον αντικαταστάτη του.

Λίγη ώρα αφότου τελείωσε η αναμέτρηση των Μπακς με τους Σίξερες, γνωστό έγινε πως ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στο πάγκο της ομάδας του Μιλγουόκι.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τα «ελάφια», εφόσον ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη σεζόν 2025-2026, με τους Μπακς να τερματίζουν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια εκτός play-offs.

Επίσης οι Μιλγουόκι Μπακς είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν τον Ντοκ Ρίβερς για τη σεζόν 2026-2027, αφού ο 64χρονος τεχνικός είχε υπογράψει κλειστό συμβόλαιο, με τον ίδιο να εισπράττει τον οκταψήφιο μισθό του.