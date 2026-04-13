Μπακς: Τέλος ο Ντοκ Ρίβερς!
Λίγη ώρα αφότου τελείωσε η αναμέτρηση των Μπακς με τους Σίξερες, γνωστό έγινε πως ο Ντοκ Ρίβερς δεν θα συνεχίσει στο πάγκο της ομάδας του Μιλγουόκι.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τα «ελάφια», εφόσον ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για τη σεζόν 2025-2026, με τους Μπακς να τερματίζουν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια εκτός play-offs.
Επίσης οι Μιλγουόκι Μπακς είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν τον Ντοκ Ρίβερς για τη σεζόν 2026-2027, αφού ο 64χρονος τεχνικός είχε υπογράψει κλειστό συμβόλαιο, με τον ίδιο να εισπράττει τον οκταψήφιο μισθό του.
A summer of change begins for the Bucks as Rivers exits at 97-103 across three seasons in Milwaukee -- two first-round exits and missing the playoffs and play-in this year. The Bucks will pay out Rivers on his eight-figure salary for the final year on his deal in 2026-27. https://t.co/lrycwExcGG— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2026
