Κι όμως ο Νίκολα Γιόκιτς κινδυνεύει να μείνει εκτός διεκδίκησης των ετήσιων βραβείων στο NBA εάν δεν αγωνιστείο, τουλάχιστον, 20 λεπτά στο τελευταίο παιχνίδι της regular season.

Οι Ντένβερ Νάγκετς αντιμετωπίζουν στην αυλαία της κανονικής περιόδου στο NBA τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τη συμμετοχή του Νίκολα Γιόκιτς να είναι αμφίβολη. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ο Σέρβος σέντερ πρέπει να αγωνιστεί για τουλάχιστον 20 λεπτά προκειμένου να πληροί την προϋπόθεση των 65 αγώνων για τη διεκδίκηση του βραβείου MVP και την επιλογή στις All-NBA ομάδες.

Εάν και εφόσον δεν αγωνιστεί, αυτομάτως θα χάσει και το δικαίωμα να διεκδικήσει κάποιο από τα βραβεία της σεζόν στο NBA: «Θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο προπονητής του Ντένβερ, Ντέιβιντ Άντελμαν και συνέχισε «Υποβλήθηκε σε εκτεταμένη θεραπεία σήμερα. Προφανώς, η επιτυχία στα playoffs έχει μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτός ο κανονισμός βρίσκεται μπροστά μας, οπότε πρέπει να πάρουμε τη σωστή απόφαση.»

Μέχρι στιγμής μετράει 64 παιχνίδια στην κανονική περίοδο και χρειάζεται ένα ακόμα με χρόνο συμμετοχής τα 20 λεπτά ώστε να μπει στη λίστα των βραβείων. Φέτος ο Joker έχει triple double κατά μέσο όρο καθώς μετράει 27,8 πόντους, 12,9 ριμπάουντ και 10,9 ασίστ.

Ο Γιόκιτς δεν αγωνίστηκε στη νίκη με 127-107 επί της Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ την Παρασκευή στο Ντένβερ, στο πλαίσιο διαχείρισης τραυματισμού ενώ ενόψει του αγώνα με τους Σπερς δεν υπολογίζονται για λογαριασμό των Νάγκετς οι Τζαμάλ Μάρεϊ, Άαρον Γκόρντον, Κρίστιαν Μπράουν, Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, Κάμερον Τζόνσον, Σπένσερ Τζόουνς και Πέιτον Γουότσον.