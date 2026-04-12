Μεγάλο το ενδιαφέρον στην Ανατολή για την τελευταία ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τα playoffs, την ώρα που στην Δύση είναι ανοικτές τέσσερις θέσεις για την τελική κατάταξη των ομάδων. Δείτε όλα σενάρια ενόψει των τελευταίων αγώνων στην regular season.

Ποιος σας είπε ότι γίνονται σενάρια μόνο στην Euroleague; Σενάρια υπάρχουν και στο NBA και μάλιστα παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει της τελευταίας ημέρας της regular season και των αγώνων που θα διεξαχθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/4).

Αν και έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο στις δύο Περιφέρειες, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν μετά και τη λήξη των 15 τελευταίων αγώνων της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ. Τουλάχιστον των περισσοτέρων γιατί υπάρχουν και αρκετά αδιάφορα παιχνίδια.

Ποιες είναι λοιπόν οι εκκρεμότητες; Η μία ομάδα που εκκρεμεί για την 6η προνομιούχο θέση στην Ανατολή και η οποία οδηγεί στα απευθείας Playoffs της σεζόν, όπως επίσης και η τελική κατάταξη αναφορικά με τις θέσεις που θα καταλάβουν στο Play-In Tournament.

Αντίθετα, στη Δύση έχει ολοκληρωθεί η εικόνα των Playoffs και του Play-In ωστόσο εκκρεμούν ακόμα δύο θέσεις. Το 3-4 μεταξύ Νάγκετς και Λέικερς όπως επίσης και το 8-9 μεταξύ Τρέιλ Μπλέιζερς και Κλίπερς.

Ας δούμε λοιπόν τα σενάρια της τελευταίας ημέρας και τι έχουμε να περιμένουμε.

Τα παιχνίδια της τελευταίας ημέρας στο NBA

Σέλτικς - Μάτζικ

Καβαλίερς - Γουίζαρντς

Πέισερς - Πίστονς

Χιτ - Χοκς

Νικς - Χόρνετς

Σίξερς - Μπακς

Ράπτορς - Νετς

Μάβερικς - Μπουλς

Ρόκετς - Γκρίζλις

Τίμπεργουλβς - Πέλικανς

Θάντερ - Σανς

Σπερς - Νάγκετς

Λέικερς - Τζαζ

Κλίπερς - Γουόριορς

Τρέιλ Μπλέιζερς - Κινγκς

Ανατολική Περιφέρεια

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες έχουν εξασφαλίσει τις θέσεις τους πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Ντιτρόιτ 59-22 Βοστόνη 55-26 Νέα Υόρκη 53-28 Κλίβελαντ 51-30

Οι υπόλοιπες ομάδες της Ανατολής δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα τη τελική τους κατάταξη. Τι γίνεται:

Ατλάντα Χοκς (46-35)

Οι 5οι Χοκς αντιμετωπίζουν εκτός έδρας το Μαϊάμι και μπορούν να τερματίσουν είτε 5οι είτε 6οι.

Με νίκη εξασφαλίζουν την 5η θέση ανεξάρτητα από άλλα αποτελέσματα. Με ήττα, παραμένουν 5οι αν το Ορλάντο νικήσει ή το Τορόντο ηττηθεί. Υποχωρούν στην 6η θέση αν χάσουν, το Ορλάντο ηττηθεί και το Τορόντο νικήσει.

Τορόντο Ράπτορς (45-36)

Οι 6οι Ράπτορς υποδέχονται τους Νετς από την 6η θέση να τερματίσουν από 5οι έως και 8οι.

Με νίκη εξασφαλίζουν θέση στην πρώτη εξάδα. Με ήττα μπορούν να τερματίσουν:

Ορλάντο Μάτζικ (45-36)

Οι 7οι Μάτζικ αγωνίζονται στη Βοστόνη και μπορούν να τερματίσουν 6οι, 7οι ή 8οι.

Φιλαντέλφεια Σίξερς (44-37)

Οι 8οι Σίξερς υποδέχονται το Μιλγουόκι και μπορούν να τερματίσουν 6οι, 7οι ή 8οι.

Σάρλοτ Χόρνετς (43-38)

Οι 9οι Χόρνετς αντιμετωπίζουν τη Νέα Υόρκη εκτός έδρας και μπορούν να τερματίσουν είτε 9οι είτε 10οι.

Έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Play-In 9 εναντίον 10 με το Μαϊάμι αλλά μετά τα αποτελέσματα των τελευταίωβν αγώνων θα φανεί και ποια ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Μαϊάμι (42-39)

Οι 10οι Χιτ υποδέχονται την Ατλάντα και μπορούν να τερματίσουν είτε 9οι είτε 10οι.

Μια νίκη σε συνδυασμό με ήττα των Χόρνετς θα επιτρέψει στο Μαϊάμι να έχει το αβαντάζ της έδρας στο διασταύρωμα του Play-In «9 εναντίον 10» διεκδικώντας την τέταρτη συνεχόμενη πρόκρισή του στα playoffs μέσω του Play-In Tournament.

Η κατάταξη στην Ανατολή

PO Ντιτρόιτ Πίστονς 59-22 PO Μπόστον Σέλτικς 55-26 PO Νιου Γιορκ Νικς 53-28 PO Κλίβελαντ Καβαλίερς 51-30 PO Ατλάντα Χοκς 46-35 Τορόντο Ράπτορς 45-36 Ορλάντο Μάτζικ 45-36 Φιλαντέλφεια Σίξερς 44-37 PI Σάρλοτ Χόρνετς 43-38 PI Μαϊάμι Χιτ 42-39 x Μιλγουόκι Μπακς 32-49 x Σικάγο Μπουλς 31-50 x Μπρούκλιν Νετς 20-61 x Ιντιάνα Πέισερς 19-62 x Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 17-64

PO: Συμμετοχή στα Playoffs

PI: Συμμμετοχή στο Play-In

χ: Αποκλεισμός

Δυτική Περιφέρεια

Οι ομάδες οι οποίες έχουν κλειδώσει την τελική τους κατάταξη πριν από τα τελευταία ματς της regular season.

Νο. 1 Οκλαχόμα Σίτι 64-17

Νο. 2 Σαν Αντόνιο 62-19

Νο. 5 Χιούστον 51-30

Νο. 6 Μινεσότα 48-33

Νο. 7 Φοίνιξ 44-37

Νο. 10 Γκόλντεν Στέιτ 37-44

Ουσιαστικά δύο είναι οι εκκρεμότητες: Οι θέσεις 3-4 τις οποίες διεκδικούν Λέικερς και Νάγκετς, όπως επίσης και οι θέσεις 8-9 οι οποίες θα κριθούν μεταξύ των Τρέιλ Μπλέιζερς και των Κλίπερς.

Ντένβερ Νάγκετς (53-28)

Οι 3οι Νάγκετς αγωνίζονται στο Σαν Αντόνιο και μπορούν να τερματίσουν είτε 3οι είτε 4οι.

Μια νίκη εξασφαλίζουν την 3η θέση, ενώ μια ήττα σε συνδυασμό με νίκη των Λέικερς τους ρίχνει στην 4η λόγω του ότι δεν έχουν την ισοβαθμίας.

Λος Άντζελες Λέικερς (52-29)

Οι 4οι Λέικερς υποδέχονται τη Γιούτα και μπορούν να τερματίσουν είτε 3οι είτε 4οι.

Μια νίκη σε συνδυασμό με ήττα των Νάγκετς τους δίνει την 3η θέση και αυτό διότι έχουν το tiebreaker στην μεταξύ τους ισοβαθμία.

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (41-40)

Οι 8οι Μπλέιζερς υποδέχονται το Σακραμέντο και μπορούν να τερματίσουν είτε 8οι είτε 9οι.

Λος Άντζελες Κλίπερς (41-40)

Οι 9οι Κλίπερς υποδέχονται το Γκόλντεν Στέιτ και μπορούν να τερματίσουν είτε 8οι είτε 9οι.

Επειδή οι Μπλέιζερς έχουν το πάνω χέρι στην μεταξύ τους ισοβαθμία, ο μόνος τρόπος να κατακτήσουν την 8η θέση είναι με νίκη και ταυτόχρονη ήττα των των Τρέιλ Μπλέιζερς.

Η κατάταξη στην Δύση

PO Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 64-17 PO Σαν Αντόνιο Σπερς 62-19 PO Ντένβερ Νάγκετς 53-28 PO Λος Άντζελες Λέικερς 52-29 PO Χιούστον Ρόκετς 51-30 PO Μινεσότα Τίμπεργουλβς 48-33 PI Φοίνιξ Σανς 44-37 PI Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 41-40 PI Λ.Α. Κλίπερς 41-40 PI Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 37-44 x Νιου Όρλεανς Πέλικανς 26-55 x Μέμφις Γκρίζλις 25-56 x Ντάλας Μάβερικς 25-56 x Σακραμέντο Κινγκς 22-59 x Γιούτα Τζαζ 22-59