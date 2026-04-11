Η regular season του NBA φτάνει στο φινάλε της και ενώ οι Σπερς στέλνουν μήνυμα τίτλου με τον Γουεμπανιάμα, στο Μιλγουόκι το μεγάλο ερωτηματικό γύρω από το μέλλον του Αντετοκούνμπο συνεχίζει να υπάρχει. Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς.

Η regular season του ΝΒΑ μπαίνει στην τελική της ευθεία και το τοπίο σε Ανατολή και Δύση αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Κάποιες ομάδες «κλειδώνουν» θέσεις και φορμάρουν ενόψει playoffs, άλλες παλεύουν μέχρι τέλους, ενώ υπάρχουν και εκείνες που ήδη στρέφουν το βλέμμα στο καλοκαίρι.

Σπερς – Μάβερικς 139-120

Οι Σπερς με ηγέτη τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έχουν πατήσει γκάζι στο κατάλληλο σημείο της σεζόν διαλύοντας τους Μάβερικς με 139-120.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος με 40 πόντους και 13 ριμπάουντ, φτάνοντας τα 65 παιχνίδια και εξασφαλίζοντας την επιλεξιμότητά του για τα μεγάλα ατομικά βραβεία της χρονιάς. Και το σημαντικότερο; Οδηγεί το Σαν Αντόνιο στη 2η θέση της Δύσης, με την ομάδα να δείχνει έτοιμη για τη συνέχεια.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του ΝτιΆρον Φοξ με 18 πόντους και 10 ασίστ. Για το Ντάλας, η κατάσταση παραμένει προβληματική. Ο Κούπερ Φλαγκ πάλεψε με 33 πόντους, ενώ θετική ήταν η παρουσία του Τζον Πουλακίδας με 12 πόντους και 4 τρίποντα, αλλά η συνολική εικόνα των Μάβερικς συνεχίζει να προβληματίζει έντονα.

Μπακς – Νετς 125-108

Στο Μιλγουόκι, οι Μπακς επικράτησαν των Νετς με 125-108, αλλά το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στον Έι Τζέι Γκριν, ο οποίος πέτυχε 35 πόντους με 11 τρίποντα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ franchise που κατείχαν οι Ρέι Άλεν και Ντέιμιαν Λίλαρντ. Με 11/16 από την περιφέρεια, ο Γκριν ήταν ασταμάτητος, οδηγώντας το Μιλγουόκι σε μια βραδιά σπάνιας ευστοχίας (24/48 τρίποντα συνολικά).

Σημαντική βοήθεια έδωσαν ο Κόρμακ Ράιαν με 28 πόντους στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός και ο Τόριν Πρινς με double-double. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα δεν αλλάζει. Οι Μπακς ολοκληρώνουν τη σεζόν εκτός playoffs, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί εννιά συνεχόμενων παρουσιών στην postseason.

Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε εκτός για 14ο διαδοχικό παιχνίδι, με την κατάσταση να προκαλεί ακόμα και έρευνα από το ΝΒΑ, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει πως νιώθει έτοιμος να αγωνιστεί.

Τα αποτελέσματα του NBA (11/04)