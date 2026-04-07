Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση των Σπερς με τους Σίξερς, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας του Σαν Αντόνιο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Σπερς με τους Σίξερς, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα τραυματίστηκε σε μία διεκδίκηση της μπάλας στην πρώτη περίοδο.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σούπερ σταρ της ομάδας του Σαν Αντόνιο στην προσπάθειά του να σώσει μια κατοχή, έπεσε στο παρκέ μετά από σύγκρουση που είχε με τον Πολ Τζορτζ και έδειξε να πονάει στον ώμο.

Στη συνέχεια ο Γουεμπανιάμα σηκώθηκε και επέστρεψε στην αναμέτρηση,όμως λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα δεν ξανά χρησιμοποιήθηκε με τους Σπερς να κάνουν λόγω για θλάση στα πλευρά, ενώ τις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει και το διάστημα της απουσίας του, καθώς και η ακριβής διάγνωση του τραυματισμού του.

Ο προπονητής των Σπερς, Μιτς Τζόνσος, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ρωτήθηκε για την κατάστασή του λέγοντας:

«Στο ημίχρονο, μου είπαν ότι δεν θα επιστρέψει, και εγώ, ειλικρινά δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο μέχρι αυτό το σημείο. Νομίζω ότι θα ήταν θετικό ότι αισθάνθηκε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει και έπαιξε τα τελευταία τέσσερα ή πέντε λεπτά του ημιχρόνου. Έτσι, αυτό είναι ένα θετικό από τη δική μου οπτική γωνία, αλλά δεν έχω κάποια νέα ενημέρωση της κατάστασής του».

Ο Βίκτρ Γουεμπανιάμα , μετράει μ.ο 24.8 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ ανά παιχνίδι.