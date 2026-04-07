Οι Νάγκετς επικράτησαν των Μπλέιζερς με 137-132 στην παράταση, έχοντας ως μπροστάρη τον «τριπλό» Νίκολα Γιόκιτς.

Το «τρένο» των νικών των Νάγκετς συνεχίζεται, καθώς επικράτησαν των Μπλέιζερς στην παράταση (125-125 κ.δ) με 137-132, έχοντας ως μπροστάρη τον Νίκολα Γιόκιτς.

Η ομάδα από το Πόρτλαντ βρέθηκε να προηγείται από το δεύτερο 12λεπτο, κάνοντας ένα σερί (27-37) το οποίο ήταν αρκετό έτσι ώστε να της δώσει τα ηνία. Οι γηπεδούχοι όμως είχαν απάντησα και τρέχοντας ένα δικό τους σερί στην τελευταίο περίοδο με συνολικό σκορ (38-24), μπόρεσαν να ανακάμψουν και να στείλουν το ματς στην παράταση και να επικρατήσουν εκεί.

Κορυφαίος όλων ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους Μπλέιζερς ξεχώρισαν οι Καμάρα με Αβντίγια με 30 και 26 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-35, 58-72, 87-101, 125-125 κ.δ, (137-135)

Σπερς - Σίξερς: 115-102

Επιστροφή στις νίκες για τους Σπερς, αφού επικράτησαν με 115-102 των Σίξερς.

Η ομάδα από το Σαν Αντόνιο, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση με έξι παίκτες διψήφιους μπόρεσε να βρει το θετικό αποτέλεσμα. Κορυφαίος για τους νικητές ο Καστλ με 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τζοέλ Εμπίντ που τελείωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-28, 62-55, 92-85, 115-102

Γκρίζλις - Καβαλίερς: 126-142

Επιβλητική νίκη πέτυχαν οι Καβαλίερς, επικρατώντας των Γκρίζλις με 142-126 εκτός έδρας.

Οι φιλοξενούμενοι, έχοντας τρομερή ευστοχία από το δίποντα, σουτάροντας με (70,1%, 40/57), μπόρεσαν να επιβάλλον την κυριαρχία τους και να φτάσουν ως την 50η νίκη τους.

Πρώτος σκόρερ για τους Καβαλίερς ο Μόμπλεϊ με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Πρόσπερ με 24 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 64-68, 90-101, 126-142

Χοκς - Νικς: 105-108

Μεγάλο... διπλό πέτυχαν οι Νικς, επικρατώντας εκτός έδρας των Χοκς με 108-105.

Σε ένα ματς το οποίο ήτα ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα από τη Νέα Υόρκη, μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της στο τέλος και να φτάσει ως την 51η νίκη της.

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενου, ο Μπράνσον, ο οποίος... οδήγησε την ομάδα του με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Αλεξάντερ Γουόκερ με 36 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-32, 57-53, 79-81-105-108

Μάτζικ - Πίστονς: 123-107

Εύκολη νίκη για τους Μάτζικ, καθώς επικράτησαν των Πίστονς με 123-107.

Η ομάδα από το Ορλάντο, πραγματοποίησε ένα επιθετικό... ξέσπασμα στο δεύτερο 12λεπτο με συνολικό σκορ 39-27, το οποίος ήταν αρκετό, προκειμένου να πάρει την απαιτούμενη διαφορά που χρειαζόταν για να ελέγχει το παιχνίδι.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Πάολο Μπανκέρο με 31 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Ντούρεν με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-28, 69-55, 98-76, 123-107