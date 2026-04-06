Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Κούπερ Φλαγκ, αμέσως μετά την κορυφαία εμφάνιση του rookie των Μάβερικς.

Οι Μάβερικς επικράτησαν των Λέικερς με 134-128, με τον Κούπερ Φλαγκ να... οδηγεί την ομάδα του στη νίκη και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στις δηλώσεις του να αποθεώνει τον 19χρονο rookie.

Συγκεκριμένα ο Φλαγκ τελείωσε την αναμέτρησης, σκοράροντας 45 πόντους, σε μια... ιστορική βραδιά για τον ίδιο, καθώς έγινε ο μοναδικός 19χρονος στο ΝΒΑ που πετυχαίνει 45+ πόντους σε back to back παιχνίδια, μετά τους 51 που πέτυχε τα ξημερώματα του Σαββάτου κόντρα στους Μάτζικ.

Ο ΛεΜπρόν στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποθέωσε τον Κούπερ Φλαγκ, λέγοντας:

«Μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου αρέσει τι φέρνει σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται ότι αγαπά το παιχνίδι. Δουλεύει σκληρά. Ο Τζέισον Κιντ δέχτηκε λίγη κριτική νωρίς επειδή τον έβαζε κάποιες φορές να ξεκινά ως πόιντ γκαρντ. Νομίζω ότι αυτό ήταν άδικο. Πιστεύω ότι είναι σπουδαίο να βάζεις την μπάλα στα χέρια κάποιου, ώστε να περάσει τις δύσκολες φάσεις, γιατί αυτές σε βοηθούν να εξελιχθείς πιο γρήγορα από άλλους παίκτες. Αυτό έκανε και ο Πολ Σίλας, για μένα. Στη rookie χρονιά μου, ουσιαστικά ξεκίνησα νωρίς ως πόιντ γκαρντ. Μου επέτρεψε να κάνω λάθη και να διαβάζω δύσκολες άμυνες, οπότε βλέπω ομοιότητες σε αυτό μέσα στο γήπεδο. Εκτός γηπέδου, είναι λίγο διαφορετικά».