Ρίβερς: «Είναι απογοητευτικό, φέτος είχαμε μόνο έναν αστέρα»
Οι Μπακς για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έμειναν εκτός play-offs, με τον Ντοκ Ρίβερς στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο γεγονός, λέγοντας πως είναι απογοητευτικό.
Επίσης πρόσθεσε πως φέτος η ομάδα του είχε μόνο έναν αστέρα, ενώ οι υπόλοιπες από 2-3.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:
«Είναι απογοητευτικό. Από όταν ήρθα, δεν είχαμε ποτέ όλους τους παίκτες υγιείς και έλειπαν παίκτες κλειδιά. Έλειπε ο Γιάννης, ο Λίλαρντ. Και ελπίζεις πως μπορείς να ανταγωνιστείς και έτσι, αλλά δεν είχαμε την ικανότητα. Φέτος έχουμε μόνο έναν αστέρα, κάθε ομάδα έχει 2-3. Χρειαζόμασταν υγεία. Είχαμε μικρό ρόστερ. Το ξέραμε πριν ξεκινήσει η σεζόν και τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε».
