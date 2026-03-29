Ρίβερς: «Είναι απογοητευτικό, φέτος είχαμε μόνο έναν αστέρα»

Οι Μπακς για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έμειναν εκτός play-offs, με τον Ντοκ Ρίβερς στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο γεγονός, λέγοντας πως είναι απογοητευτικό.

Επίσης πρόσθεσε πως φέτος η ομάδα του είχε μόνο έναν αστέρα, ενώ οι υπόλοιπες από 2-3.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς:

«Είναι απογοητευτικό. Από όταν ήρθα, δεν είχαμε ποτέ όλους τους παίκτες υγιείς και έλειπαν παίκτες κλειδιά. Έλειπε ο Γιάννης, ο Λίλαρντ. Και ελπίζεις πως μπορείς να ανταγωνιστείς και έτσι, αλλά δεν είχαμε την ικανότητα. Φέτος έχουμε μόνο έναν αστέρα, κάθε ομάδα έχει 2-3. Χρειαζόμασταν υγεία. Είχαμε μικρό ρόστερ. Το ξέραμε πριν ξεκινήσει η σεζόν και τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε».