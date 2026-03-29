Όλα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα στον μαγικό κόσμο του NBA.

Πέραν της νίκης των Σπερς απέναντι στους Μπακς, είχαμε κι άλλα παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον τα ξημερώματα στο NBA.

Αρχικά οι Πίστονς έδειξαν τα… δόντια τους κόντρα στους Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 87-109 στη Μινεσότα, σε ένα ματς βέβαια που έλειψε ο Άντονι Έντουαρντς.

Ο Τομπάιας Χάχις με 18 πόντους ξεχώρισε για τους Πίστονς, που ανέβηκαν στο 54-20, ενώ για τους Τίμπεργουλβς, 22 πόντους είχε ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο.

Χόρνετς – Σίξερς 114-118

Οι Σίξερς παίζουν τα… ρέστα τους για την απευθείας είσοδο στα Playoffs, επικρατώντας των Χόρνετς εκτός έδρας με 114-118.

Ο Μάξεϊ με 26 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, που με ρεκόρ 41-33 βρίσκονται στην 7η θέση της Ανατολής, ενώ 6οι είναι οι Χοκς με 42-33.

Χοκς – Κινγκς 123-113

Μιλώντας για τους Χοκς, εκείνοι κράτησαν την έκτη θέση της Ανατολής, επικρατώντας άνετα των Κινγκς με 123-113.

Ο Αλεξάντερ-Γουόκερ με 27 πόντους ήταν εκείνος που ξεχώρισε για τους Χοκς, ενώ από την άλλη ο Ντε Ρόζαν είχε 22.

Γκρίζλις – Μπουλς 125-124

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι Γκρίζλις επικράτησαν των Μπουλς με 125-124.

Ο Κόουαρντ είχε 24 πόντους και 9 ριμπάουντ για τους Γκρίζλις, ενώ από την άλλη ο Γκίντεϊ με το τριπλ νταμπλ του (18π., 13ρ., 10ασ.) δεν ήταν αρκετός.

Σανς – Τζαζ 134-109

Τέλος, οι Σανς είχαν εύκολο έργο απέναντι στους Τζαζ, παίρνοντας τη νίκη με 134-109.

Γκριν με 31 και Μπούκερ με 26 ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ από 26 πόντους είχαν οι Φιλιπόφσκι και Σένσαμπο.

