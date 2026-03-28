Οι Σπερς πανηγύρισαν ένα εύκολο διπλό στο Μιλγουόκι επικρατώντας με 127-95 έχοντας για MVP τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, όσο οι Μπακς έμειναν οριστικά εκτός όλων των στόχων τους για φέτος.

Την πέμπτη τους ήττα σε έξι παιχνίδια και την τρίτη συνεχόμενη απέναντι στους Σπερς σημείωσαν οι Μπακς στο Μιλγουόκι βλέποντας την ομάδα από το Σαν Αντόνιο να κυριαρχεί κατά κράτος και να φέυγει με το «διπλό» (95-127) από το Fiserv Forum.

Τα «Ελάφια» των πολλών απουσιών έχουν απομακρυνθεί πολύ από τους στόχους τους μένοντας (και μαθηματικά πια) εκτός 10άδας και Play Ins. Mάλιστα, αυτό έχει να συμβεί από τη σεζόν 2015-16.

Οι Μπακς κατρακύλησαν στο 29-44 της βαθμολογίας χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που συνεχίζει την αποκατάσταση από την υπερέκταση που έχει υποστεί στο αριστερό γόνατο με το ιατρικό επιτελείο να μην του έχει δώσει ακόμη το «πράσινο φως» για να επιστρέψει. Παράλληλα, εκτός κι από τα άλλα δύο αδέρφια Αντετοκούνμπο (Θανάση και Άλεξ) έμειναν και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, αλλά και ο Μπόμπι Πόρτις.

Για την ομάδα από το Σαν Αντόνιο που δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ξεχώρισε ο συνήθης... ύποπτος, Βίκτορ Γουεμπανιάμα που ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ με τον Στέφον Καστλ να είναι άξιος συμπαραστάτης με triple double 22 πόντων, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Από την πλευρά των Μπακς οι Τρεντ και Τέρνερ έκαναν ό,τι μπορούσαν με 18 και 15 πόντους (μαζί με ριμπάουντ) αντίστοιχα.

8 wins in a row for the @spurs!

Τα δωδεκάλεπτα: 24-37, 45-67, 79-102, 95-127