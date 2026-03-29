Μυτσκίδης: «Σήμερα στο γήπεδο ήταν μόνο ο ΖΑΟΝ»

Ο τεχνικός του ΖΑΟΝ, Μπάμπης Μυτσκίδης ανέφερε πως με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού γράφτηκε ιστορία και πως στον δεύτερο προημιτελικό στο γήπεδο υπήρχε μόνο η ομάδα του.

Ο ΖΑΟΝ κατάφερε να πάρει σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά της Volley League Γυναικών επικρατώντας με 3-0 του Ολυμπιακού και αφήνοντας τις «ερυθρόλευκες» εκτός τελικού για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2006-07.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των θριαμβευτριών, Μπάμπης Μυτσκίδης μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Εμείς είμαστε πάρα πολύ πετυχημένοι αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρυσι παίζαμε στην Pre League και φέτος βγάλαμε τον πρωταθλητή Ελλάδος εκτός τελικού. Γράφτηκε ιστορία σήμερα, αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια και στους συνεργάτες μου, το αφιερώνουμε στον κόσμο μας. Είμαστε τρισευτυχισμένοι, σήμερα δεν υπήρχε άλλη ομάδα στο γήπεδο, μόνο ο ΖΑΟΝ».