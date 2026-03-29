Κράουτς: Η αγκαλιά με τον γίγαντα Κόλερ
Αμφότεροι βλέπουν τον κόσμο από ύψος μεγαλύτερο των δύο μέτρων και τρομοκράτησαν για αρκετά χρόνια τους αντίπαλους αμυντικούς στο ψηλό -και όχι μόνο- παιχνίδι, ενώ αυτές τις μέρες είχαν την ευκαιρία να παίξουν και αντίπαλοι. Ο λόγος για τους Γιαν Κόλερ και Πίτερ Κράουτς, που αγωνίστηκαν με Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ αντίστοιχα σε αγώνα παλαιμάχων στο Άνφιλντ και δεν έχασαν την ευκαιρία να αγκαλιαστούν αλλά και να ποζάρουν παρέα, χαρίζοντας απλόχερα content!
Ο Τσέχος σκόραρε κιόλας για να διαμορφώσει το τελικό 2-2 στο Μέρσεϊσαϊντ, με το αγωνιστικό σκέλος φυσικά να μην έχει καμία απολύτως σημασία, μια και ο αγώνας διεξήχθη για φιλανθρωπικούς σκοπούς - με τον Γιούργκεν Κλοπ να δίνει το παρών στη φιλική αυτή κόντρα ανάμεσα σε δύο από τις ομάδες της καρδιάς του, μαζί με τη Μάιντς.
Massive. pic.twitter.com/JFJXwo0YmT— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 28, 2026
2.02 metre boyundaki Jan Koller ve 2.01 metre boyundaki Peter Crouch, yıllar sonra gösteri maçında bir araya gelirse.— KARŞIT (@karsitmedya) March 29, 2026
Liverpool ile Borussia Dortmund efsaneleri arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti. pic.twitter.com/snwS1oVgbj
