Οι Μιλγουόκι Μπακς έμειναν μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια εκτός διεκδίκησης της παρουσίας τους στα Play Offs κι επίσημα μετά την ήττα από τους Σπερς.

Με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ και κυριότερη εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα «Ελάφια» έχουν χάσει κι επίσημα την επαφή με τους βασικούς τους στόχους και πλέον βρίσκονται οριστικά εκτός δεκάδας και Play-In.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή τους εκτός postseason για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015-16. Η ομάδα του Μιλγουόκι υποχώρησε στο 29-44, «σφραγίζοντας» μαθηματικά το τέλος των ελπίδων της για συμμετοχή στα Playoffs, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μία δεκαετία.