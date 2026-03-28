Μπακς: Πρώτη φορά εκτός διεκδίκησης Play Offs μετά από 10 χρόνια
Με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ και κυριότερη εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα «Ελάφια» έχουν χάσει κι επίσημα την επαφή με τους βασικούς τους στόχους και πλέον βρίσκονται οριστικά εκτός δεκάδας και Play-In.
Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή τους εκτός postseason για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015-16. Η ομάδα του Μιλγουόκι υποχώρησε στο 29-44, «σφραγίζοντας» μαθηματικά το τέλος των ελπίδων της για συμμετοχή στα Playoffs, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μία δεκαετία.
The Bucks have been eliminated from postseason contention for the first time since 2015-16. pic.twitter.com/BDyZLhigzo— Underdog NBA (@UnderdogNBA) March 28, 2026
