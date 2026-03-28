Μπακς: Πρώτη φορά εκτός διεκδίκησης Play Offs μετά από 10 χρόνια

Οι Μιλγουόκι Μπακς έμειναν μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια εκτός διεκδίκησης της παρουσίας τους στα Play Offs κι επίσημα μετά την ήττα από τους Σπερς.
Οι Μπακς γνώρισαν ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο Μιλγουόκι, με τους Σπερς να περνούν εμφατικά από το Fiserv Forum με 127-95. Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα τους στα έξι τελευταία παιχνίδια και παράλληλα η τρίτη συνεχόμενη απέναντι στην ομάδα του Σαν Αντόνιο, που επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της από την αρχή μέχρι το τέλος.

Με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ και κυριότερη εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τα «Ελάφια» έχουν χάσει κι επίσημα την επαφή με τους βασικούς τους στόχους και πλέον βρίσκονται οριστικά εκτός δεκάδας και Play-In.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή τους εκτός postseason για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015-16. Η ομάδα του Μιλγουόκι υποχώρησε στο 29-44, «σφραγίζοντας» μαθηματικά το τέλος των ελπίδων της για συμμετοχή στα Playoffs, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και μία δεκαετία.

@Photo credits: Associated Press
     

