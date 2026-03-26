Γουεμπανιάμα: Ο Γάλλος έγινε πόστερ, «τρελάθηκε» και πήρε εκδίκηση
Οι Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Γκρίζλις με 123-98 και έτσι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στη Δύση, θέλοντας να βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις μετά το τέλος της regular season.
Ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 19 πόντους, 15 ριμπάουντ, 7 μπλοκ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα με σε μια φοβερή παράσταση. Πάντως πρωταγωνίστησε στις δύο κορυφαίες φάσεις της αναμέτρησης.
Αρχικά ο ΤζιΤζί Τζάκσον έκανε πόστερ τον Γάλλο σταρ. Αυτό φάνηκε πως πείσμωσε τον Wemby που στην αμέσως επόμενη φάση πήρε εκδίκηση, διαλύοντας τον παίκτη των Γκρίζλις. Δεν... μπλέξεις με Γουεμπανιάμα.
GG JACKSON POSTER ON VICTOR WEMBANYAMA— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 26, 2026
VICTOR WEMBANYAMA POSTER ON GG JACKSON
CRAZY SEQUENCE. 🤯🤯🤯
