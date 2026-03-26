Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα... τρελάθηκε που έγινε πόστερ από τον ΤζιΤζί Τζάκσον και πήρε την εκδίκηση του.

Οι Σπερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν των Γκρίζλις με 123-98 και έτσι συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στη Δύση, θέλοντας να βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις μετά το τέλος της regular season.

Ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 19 πόντους, 15 ριμπάουντ, 7 μπλοκ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα με σε μια φοβερή παράσταση. Πάντως πρωταγωνίστησε στις δύο κορυφαίες φάσεις της αναμέτρησης.

Αρχικά ο ΤζιΤζί Τζάκσον έκανε πόστερ τον Γάλλο σταρ. Αυτό φάνηκε πως πείσμωσε τον Wemby που στην αμέσως επόμενη φάση πήρε εκδίκηση, διαλύοντας τον παίκτη των Γκρίζλις. Δεν... μπλέξεις με Γουεμπανιάμα.