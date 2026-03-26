Δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες παρουσίασαν οι Μπακς και οι Νάγκετς τα ξημερώματα, με το Μιλγουόκι να καταρρέει ξανά και το Ντένβερ να βρίσκει λύσεις μέσα από το δίδυμο των Τζαμάλ Μάρεϊ και Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Έλληνας σταρ έμεινε εκτός λόγω του προβλήματος στο γόνατο και η ομάδα του κατέρρευσε ξανά. Αντίθετα, το Πόρτλαντ μπήκε με ενέργεια και καθάρισε από νωρίς την υπόθεση νίκη. Ο Σκουτ Χέντερσον ηγήθηκε με 23 πόντους, με τους Τζέραμι Γκραντ και Ντένι Άβντια να προσθέτουν από 18, σε μια βραδιά όπου οι γηπεδούχοι είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Για τους Μπακς, ο μόνος που προσπάθησε να κρατήσει τα προσχήματα ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους, σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα για την ομάδα του. Το Μιλγουόκι μοιάζει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, με τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν ότι η σεζόν έχει ουσιαστικά χαθεί.

Nτένβερ Νάγκετς - Ντάλας Μάβερικς 142-135

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν μια εντυπωσιακή αλλά όχι εύκολη νίκη απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς με 142-135, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε one-man show για τον Τζαμάλ Μάρεϊ και ακόμη μία all-around παράσταση από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Μάρεϊ βρέθηκε σε εξωπραγματική κατάσταση, σταματώντας στους 53 πόντους — την κορυφαία φετινή του επίδοση — και κουβαλώντας επιθετικά το Ντένβερ, ειδικά από το πρώτο ημίχρονο όταν και είχε ήδη 33 πόντους. Από την άλλη, ο Γιόκιτς έκανε… τα πάντα. Ο Σέρβος σέντερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους, 21 ριμπάουντ και 19 ασίστ, αγγίζοντας ένα ιστορικό triple-double, ενώ μέσα στο παιχνίδι έφτασε και τις 6.000 ασίστ καριέρας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον πολυδιάστατο ρόλο του στο παιχνίδι των Νάγκετς.

Το Ντένβερ, με τέταρτη σερί νίκη, παραμένει γερά στη μάχη της τετράδας στη Δύση, δείχνοντας πως όταν Μάρεϊ και Γιόκιτς βρίσκονται σε εξαιρετικοί κατάσταση αποτελώντας δίδυμο που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Φιλαδέλφεια Σίξερς - Σικάγο Μπουλς 157-137

Ιντιάνα Πέισερς - Λος Άντζελες Λέικερς 130-137

Ντιτρόιτ Πίστονς - Αταλάντα Χοκς 129-130

Μπόστον Σέλτικς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 119-109

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μαϊάμι Χιτ 103-120

Μέμφις Γκρίζλις - Σαν Αντόνιο Σπερς 98-123

Γιούτα Τζαζ - Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 110-133

Λος Άντζελες Κλίπερς - Τορόντο Ράπτορς 119-94

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς - Μπρούκλιν Νετς 109-106