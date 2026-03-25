Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν... κέρδισε δεύτερο 10ήμερο συμβόλαιο από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και θα παραμείνει στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Άντονι Σλάτερ λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Στιβ Κερ στις θέσεις των ψηλών, πάρθηκε η απόφαση να συνεχίσει ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.

Από τότε που εντάχθηκε στους Γουόριορς έχει αγωνιστεί σε πέντε αναμετρήσεις, έχοντας μ.ο 3.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ, ενώ πρόσφατα ο Αμερικανός τεχνικός αποθέωσε τον Τούρκο ψηλό.