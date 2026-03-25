Γουόριορς: Νέο 10ήμερο συμβόλαιο στον Γιούρτσεβεν
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν... κέρδισε δεύτερο 10ήμερο συμβόλαιο από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και θα παραμείνει στον «μαγικό» κόσμο του NBA.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Άντονι Σλάτερ λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Στιβ Κερ στις θέσεις των ψηλών, πάρθηκε η απόφαση να συνεχίσει ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.
Από τότε που εντάχθηκε στους Γουόριορς έχει αγωνιστεί σε πέντε αναμετρήσεις, έχοντας μ.ο 3.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ, ενώ πρόσφατα ο Αμερικανός τεχνικός αποθέωσε τον Τούρκο ψηλό.
The Warriors are signing center Ömer Yurtseven to a second 10-day contract, per source. He played 56 minutes off the bench for them on his first 10-day contract in a depleted frontcourt. Al Horford remains out with a calf strain.— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 25, 2026
