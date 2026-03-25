Γουόριορς: Off για όλο το 2026 ο Μούντι
O Mόουζες Μούντι των Γουόριορς ήταν άτυχος στο ματς των Μάβερικς με τους Γουόριορς. Στην προσπάθεια του να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, τραυματίστηκε στο γόνατο. Με φορείο αναγκάστηκε να βγει εκτός παρκέ, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να στέκεται δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Τα νέα δεν είναι ευχάριστα, αφού ο παίκτης των πολεμιστών θα αναγκαστεί να μείνει εκτός όπως όλα δείχνουν για όλο το 2026. Η αποκατάσταση σε τέτοιες περιπτώσης γίνεται σε 6-12 μήνες, ενώ στις πιο δύσκολες παίρνει και πάνω από χρόνο.
Ο Μούντι μετρούσε φέτος 12.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 60 ματς και έδινε πολλές λύσεις στο σύνολο του Στιβ Κερ.
Draymond hugged Moses Moody as he was stretchered off the court after his injury 🫂😕— Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.