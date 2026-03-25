O Mόουζες Μούντι όπως όλα δείχνουν θα είναι off όλο το 2026.

O Mόουζες Μούντι των Γουόριορς ήταν άτυχος στο ματς των Μάβερικς με τους Γουόριορς. Στην προσπάθεια του να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, τραυματίστηκε στο γόνατο. Με φορείο αναγκάστηκε να βγει εκτός παρκέ, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να στέκεται δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Τα νέα δεν είναι ευχάριστα, αφού ο παίκτης των πολεμιστών θα αναγκαστεί να μείνει εκτός όπως όλα δείχνουν για όλο το 2026. Η αποκατάσταση σε τέτοιες περιπτώσης γίνεται σε 6-12 μήνες, ενώ στις πιο δύσκολες παίρνει και πάνω από χρόνο.

Ο Μούντι μετρούσε φέτος 12.1 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 60 ματς και έδινε πολλές λύσεις στο σύνολο του Στιβ Κερ.