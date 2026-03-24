Γουόριορς: Ο Γκριν ήταν δίπλα στον Μούντι για να τον παρηγορήσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του
O Mόουζες Μούντι των Γουόριορς ήταν άτυχος στο ματς των Μάβερικς με τους Γουόριορς. Στην προσπάθεια του να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, τραυματίστηκε στο γόνατο.
Με φορείο αναγκάστηκε να βγει εκτός παρκέ, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να στέκεται δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Του έδωσε δύναμη, τον αγκάλιασε σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο που δείχνει και το δέσιμο των παικτών των πολεμιστών. Άλλωστε ο Γκριν είναι η... κόλλα των Γουόριορς όλα τα αυτά τα χρόνια.
Draymond hugged Moses Moody as he was stretchered off the court after his injury 🫂😕— Bleacher Report (@BleacherReport) March 24, 2026
Wishing him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/3QP9o1AmXQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.