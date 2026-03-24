Ο Ντρέιμοντ Γκριν βρέθηκε δίπλα στον Μούντι που τραυματίστηκε σοβαρά από την πρώτη στιγμή.

O Mόουζες Μούντι των Γουόριορς ήταν άτυχος στο ματς των Μάβερικς με τους Γουόριορς. Στην προσπάθεια του να καρφώσει στον αιφνιδιασμό, τραυματίστηκε στο γόνατο.

Με φορείο αναγκάστηκε να βγει εκτός παρκέ, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να στέκεται δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Του έδωσε δύναμη, τον αγκάλιασε σε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο που δείχνει και το δέσιμο των παικτών των πολεμιστών. Άλλωστε ο Γκριν είναι η... κόλλα των Γουόριορς όλα τα αυτά τα χρόνια.