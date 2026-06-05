O Xάρτ έδειξε την αγάπη του στην Τσέλσι και... δίκασε την Άρσεναλ: «Το Λονδίνο είναι μπλε, ποτέ κόκκινο»
Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν εκείνη που επικράτησε με 105-95 των Σπερς και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0.
Πριν λίγες μέρες η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το back to back στο Champions League στο ποδόσφαιρο, λυγίζοντας την Άρσεναλ στα πέναλτι.
Σε αυτό θέλησε να σταθεί ο Τζος Χαρτ στην συνέντευξη Τύπου, δείχνοντας παράλληλα την αγάπη του για την Τσέλσι, η οποία έχει κατακτήσει δύο φορές το Champions League.
«Η Άρσεναλ δεν είναι ταπεινή. Έχουν ποτέ κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ; Πόσο καιρό υπάρχουν; Ποτέ δεν το κέρδισαν αυτό; Εντάξει. Το Λονδίνο είναι μπλε, ποτέ κόκκινο. Up the Chelsea», ανέφερε.
"Arsenal is not humble. Have they ever won the Champions League? How long have they been around? They never won that? Okay. London's blue, never red. Up the [Chelsea]."— ClutchPoints (@ClutchPoints) June 5, 2026
Josh Hart after the Knicks win in Game 1 of the NBA Finals 😅
(via @NBA)pic.twitter.com/Me0YaQitQ3
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