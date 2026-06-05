O Xάρτ έδειξε την αγάπη του στην Τσέλσι και... δίκασε την Άρσεναλ: «Το Λονδίνο είναι μπλε, ποτέ κόκκινο»

Ο Τζος Χάρτ ασχολήθηκε και με τον τελικό του Champions League μετά τη νίκη των Νικς στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν εκείνη που επικράτησε με 105-95 των Σπερς και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0.

Πριν λίγες μέρες η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το back to back στο Champions League στο ποδόσφαιρο, λυγίζοντας την Άρσεναλ στα πέναλτι.

Σε αυτό θέλησε να σταθεί ο Τζος Χαρτ στην συνέντευξη Τύπου, δείχνοντας παράλληλα την αγάπη του για την Τσέλσι, η οποία έχει κατακτήσει δύο φορές το Champions League.

«Η Άρσεναλ δεν είναι ταπεινή. Έχουν ποτέ κερδίσει το Τσάμπιονς Λιγκ; Πόσο καιρό υπάρχουν; Ποτέ δεν το κέρδισαν αυτό; Εντάξει. Το Λονδίνο είναι μπλε, ποτέ κόκκινο. Up the Chelsea», ανέφερε.