Δεν έμεινε ατιμώρητος ο φίλαθλος που... μπούκαρε στο παρκέ και έβγαλε selfie με τον Γουεμπανιάμα κατά τη διάρκεια του Game 1 των τελικών του ΝΒΑ.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις στο τέλος στο Game 1 των τελικών του, και με μπροστάρη τον Μπράνσον και κομβικό Τάουνς επικράτησε με 105-95 για ένα πολύ σημαντικό break μέσα στο Σαν Αντόνιο.

Όμως κατά τη διάρκεια του ματς και περίπου 6.5 λεπτά για το τέλος, είχαμε απρόοπτο. Ένας φίλαθλος μπήκε στο παρκέ με σκοπό να βγάλει selfie με τον Γάλλο σταρ, Bίκτορ Γουεμπανιάμα, κάτι που βλέπουμε πολύ σπάνια σε ματς του ΝΒΑ.

Πάντως αυτή η πράξη του φιλάθλου δεν έμεινε ατιμώρητη. Η λίγκα του επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό από όλα τα γήπεδα και σίγουρα θα μετάνιωσε αυτό που έκανε στο Game 1.

