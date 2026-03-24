Δείτε τι έκανε ο Τζον Πουλακίδας στην αναμέτρηση των Μάβερικς με τους Γουόριορς.

Ματσάρα έγινε στο Ντάλας και τελικά οι Γουόριορς επικράτησαν στην παράταση των Μάβερικς με 137-131. Ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ οδήγησε τους πολεμιστές, ενώ ο Φλαγκ για τους ηττημένους είχε 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Το ματς είχε και ελληνικό ενδιαφέρον, αφού αγωνίστηκε ο Τζον Πουλακίδας. O 22χρονος περιφερειακός είχε 9 πόντους και 3/5 σουτ στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Επιπλέον μοίρασε και 3 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Για άλλη μια φορά έδειξε πως το σουτ είναι το δυνατό του στοιχείο, κάτι που είχε φανερώσει και στο NCAA με τη φανέλα του Yale. Ένα παιδί που έψαξε την ευκαιρία του στο ΝΒΑ, την βρήκε και παλεύει να μείνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.