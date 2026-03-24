Οι Πίστονς έβαλαν στοπ στο σερί των Λέικερς, εύκολα Θάντερ και Σπερς
Οι Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 123-103 των Σίξερς και να δείξουν την ποιότητα τους. O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο rookie Έτζκομπ είχε 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους ηττημένους.
Παλικάρια Πίστονς, έβαλαν τέλος στο σερί των Λέικερς
Οι Πίστονς επικράτησαν με 113-110 των Λέικερς οι οποίοι έτρεχαν σερί 9 νικών. Ο Τζένκινς μίλησε στο τέλος και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, ενώ τελείωσε το ματς με 30 πόντους όντας ο κορυφαίους. Από την άλλη ο Ντόντσιτς είχε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά ήταν άστοχος στις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του.
Εύκολα με Wemby
Στο 54-18 πήγαν οι Σπερς που νίκησαν με 136-111 τους Χιτ. Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ασταμάτητος, με τον Πάουελ να μετρά 21 πόντους, 4 ριμπάουντ για το Μαϊάμι.
Πάρτι των Χοκς
Οι Χοκς επικράτησαν με 146-107 των Γκρίζλις και έκαναν άλλο ένα βήμα για τα playoffs, όντας στο 40-32 και την 6η θέση. Ο Αλεξάντερ-Ουόκερ είχε 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μπάρτον μέτρησε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ για τις αρκούδες.
Άνετοι κι ωραίοι οι Καναδοί
Οι Ράπτορς επικράτησαν εύκολα με 143-127 των Τζαζ, κάτι που τους επέτρεψε να πλησιάσουν στην postseason έχοντας ρεκόρ 40-31.Κορυφαίος των νικητών ο Μπάρετ με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Μπέιλι είχε 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τη Γιούτα.
Στην παράταση οι Γουόριορς
Ματσάρα έγινε στο Ντάλας και τελικά οι Γουόριορς έδειξαν χαρακτήρα για να φτάσουν στη νίκη με 137-131. Ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ οδήγησε τους πολεμιστές, ενώ ο Φλαγκ για τους ηττημένους είχε 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Έκπληξη οι Μπουλς κόντρα στο Χιούστον
Οι Μπουλς επικράτησαν με 132-124 των Ρόκετς, αφού ο Γκίντεϊ έκανε μεγάλο ματς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Ο Σενγκούν το πάλεψε με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για το Χιούστον.
