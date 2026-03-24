Οι Πίστονς έβαλαν στοπ στο σερί των Λέικερς, εύκολα Θάντερ και Σπερς

Με νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Θάντερ, οι Σπερς, οι Χοκς και οι Πίστονς.

Οι Θάντερ δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 123-103 των Σίξερς και να δείξουν την ποιότητα τους. O Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο rookie Έτζκομπ είχε 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ για τους ηττημένους.

Παλικάρια Πίστονς, έβαλαν τέλος στο σερί των Λέικερς

Οι Πίστονς επικράτησαν με 113-110 των Λέικερς οι οποίοι έτρεχαν σερί 9 νικών. Ο Τζένκινς μίλησε στο τέλος και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, ενώ τελείωσε το ματς με 30 πόντους όντας ο κορυφαίους. Από την άλλη ο Ντόντσιτς είχε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, αλλά ήταν άστοχος στις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του.

Εύκολα με Wemby

Στο 54-18 πήγαν οι Σπερς που νίκησαν με 136-111 τους Χιτ. Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ασταμάτητος, με τον Πάουελ να μετρά 21 πόντους, 4 ριμπάουντ για το Μαϊάμι.

Πάρτι των Χοκς

Οι Χοκς επικράτησαν με 146-107 των Γκρίζλις και έκαναν άλλο ένα βήμα για τα playoffs, όντας στο 40-32 και την 6η θέση. Ο Αλεξάντερ-Ουόκερ είχε 26 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Μπάρτον μέτρησε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ για τις αρκούδες.

Άνετοι κι ωραίοι οι Καναδοί

Οι Ράπτορς επικράτησαν εύκολα με 143-127 των Τζαζ, κάτι που τους επέτρεψε να πλησιάσουν στην postseason έχοντας ρεκόρ 40-31.Κορυφαίος των νικητών ο Μπάρετ με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Μπέιλι είχε 37 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τη Γιούτα.

Στην παράταση οι Γουόριορς

Ματσάρα έγινε στο Ντάλας και τελικά οι Γουόριορς έδειξαν χαρακτήρα για να φτάσουν στη νίκη με 137-131. Ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ οδήγησε τους πολεμιστές, ενώ ο Φλαγκ για τους ηττημένους είχε 32 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Έκπληξη οι Μπουλς κόντρα στο Χιούστον

Οι Μπουλς επικράτησαν με 132-124 των Ρόκετς, αφού ο Γκίντεϊ έκανε μεγάλο ματς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Ο Σενγκούν το πάλεψε με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό για το Χιούστον.