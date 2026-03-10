Η διοργανώτρια αρχή του NBA ανακοίνωσε το πρόστιμο στον Λούκα Ντόντσιτς για την χειρονομία που έκανε στους διαιτητές για... χρηματισμό.

«Καμπάνα» 50.000 δολαρίων θα κληθεί να πληρώσει ο Λούκα Ντόντσιτς για την... γνωστή του χειρονομία προς τους διαιτητές. Κάτι που έκανε και στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νικς το βράδυ της περασμένης Κυριακής (8/3).

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Λέικερς-Νικς, ο Λούκα Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε επιθετικό φάουλ από τον Ντιαβαρά σε αιφνιδιασμό των Νεοϋορκέζων και ύστερα από δικό του λάθος.

Μια χειρονομία η οποία δεν... πέρασε απαρατήρητη από τη λίγκα, η οποία και τον τιμώρησε με το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο.

Δείτε και θυμηθείτε τι είχε γίνει