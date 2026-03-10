Ντόντσιτς: Αυτό είναι το πρόστιμο για την χειρονομία του χρηματισμού
«Καμπάνα» 50.000 δολαρίων θα κληθεί να πληρώσει ο Λούκα Ντόντσιτς για την... γνωστή του χειρονομία προς τους διαιτητές. Κάτι που έκανε και στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Νικς το βράδυ της περασμένης Κυριακής (8/3).
Κατά τη διάρκεια του αγώνα Λέικερς-Νικς, ο Λούκα Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε επιθετικό φάουλ από τον Ντιαβαρά σε αιφνιδιασμό των Νεοϋορκέζων και ύστερα από δικό του λάθος.
Μια χειρονομία η οποία δεν... πέρασε απαρατήρητη από τη λίγκα, η οποία και τον τιμώρησε με το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο.
Δείτε και θυμηθείτε τι είχε γίνει
Did Luka Doncic just signal what I think he signaled with his hands? 😬 pic.twitter.com/FKGgJpj5kd— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 8, 2026
