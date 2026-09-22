Ο Λούκα Ντόντσιτς μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στα social media, έστειλε ένα μήνυμα στις δύο κόρες του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει επιστρέψει στο Λος Αντζελες και μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας με τους Λέικερς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ που προέρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό, συγκίνησε τους εκατομμύρια ακολούθους του στα social media.

Ο Ντόντσιτς που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του, σχετικά με την επιμέλεια των δύο κορών του, της Γκαμπριέλα και της Ολίβια, τις αποχαιρέτησε για την ώρα, μέσω μιας ανάρτησης.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν έχει τίποτα πιο σημαντικό στον κόσμο από αυτές, έγραψε ότι όπου και αν πάει, θα της έχει πάντα εκεί μαζί του.

Η ανάρτηση του Ντόντσιτς

«G+O, δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος του κόσμου βρίσκεται ο μπαμπάς. Δεν περνά ούτε μία μέρα που να μη σας έχω στην καρδιά μου. Όπου κι αν πάω, είστε πάντα μαζί μου. Σας αγαπώ!».