Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να «οπλίζει» έξω από τα 7.25 μέτρα, οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν το μεγάλο ντέρμπι με τους Σέλτικς κερδίζοντας εντός έδρας με 125-116.

Ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ δεν σταματάει να εκπλήσσει του πάντες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις.

Αυτήν την φορά ούτε οι Σέλτικς κατάφεραν να σταματήσουν το πληθωρικό του παιχνίδι και γνώρισαν την ήττα με 125-116 στην... τιτανομαχία δύο εκ των καλύτερων ομάδων του NBA τη φετινή σεζόν. Οι μεν Σπερς βρέθηκαν στο 48-17 και συνεχίζουν να καταδιώκουν τους Θάντερ στη Δύση, οι δε Σέλτικς έχουν 43-22 ρεκόρ και με τη σειρά τους...κυνηγούν τους Πίστονς στην Ανατολή.

Ο Γουεμπανιάμα σταμάτησε στους 39 πόντους έχοντας 3/5 δίποντα, 8/15 τρίποντα, 9/12 βολές, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ 2 τάπες και 6 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής. Ο Φοξ τον ακολούθησε με 25 πόντους και 9 τελικές πάσες, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Στέφον Καστλ (18π., 9ριμπ., 6ασ.) και Ντέβιν Βάσελ (14π., 5/9 σουτ).

Για τους Μπόστον Σέλτικς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 34 πόντους και 11/22 εντός παιδιάς, ενώ οι Τζέισον Τέιτουμ και Ρον Χάρπερ Τζούνιορ πρόσθεσαν από 24 και 22 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-31, 58-58, 97-90, 125-116.