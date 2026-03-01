Γουεμπανιάμα: «Φυσικά αποτελεί έναν από τους στόχους μου το MVP»

Στο αν είναι ένας από τους στόχους του, το βραβείο του MVP, απάντησε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε δηλώσεις που πραγματοποίησε.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο βραβείο του MVP και αν αποτελεί στόχος του τη φετινή χρονιά να το κατακτήσει.

Συγκεκριμένα Γάλλος «σταρ» των Σπερς τοποθετήθηκε επί του θέματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρώτα έρχεται πρώτη η επιτυχία της ομάδας και έπειτα το βραβείο του πολυτιμότερου και για να το πετύχει θα πρέπει να πατήσει το... γκάζι προς το φινάλε της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα:

«Είναι κάτι που προκύπτει από μόνο του. Δεν είναι κάτι που μπορείς πραγματικά να επιβάλεις ή να κατασκευάσεις, οπότε δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε αυτές τις συζητήσεις και φυσικά αποτελεί έναν από τους στόχους μου»,

Νομίζω πως το βασικό επιχείρημα για κάτι τέτοιο είναι η επιτυχία της ομάδας, αυτό έρχεται πάντα πρώτο. Παράλληλα, γνωρίζω ότι πρέπει να πατήσω λίγο περισσότερο το... γκάζι στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν για να κατακτήσω αυτό το βραβείο».

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο NBA, ο 22χρονος μετράει μ.ο 23,7 πόντους, 11.2 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2.8 τάπες ανά παιχνίδια σε 45 αγώνες και αποτελεί από τους βασικούς παράγοντες της ομάδας του στο να βρίσκονται στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 43 νίκες και 16 ήττες.

Πλέον οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στα play-offs με ενάμιση μήνα να απομένει ώσπου να τελειώσουν τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.