Ένας τύπος θέλησε να κάνει τη σύγκριση της παλάμης του με εκείνη του Καουάι Λέοναρντ και μάλλον έπαθε σοκ.

Έχει το παρατσούκλι «Klaw» και πανηγύρισε τα πρωταθλήματα του 2014 με τους Σπερς και του 2019 με τους Ράπτορς. Ο λόγος για τον Καουάι Λέοναρντ που περνά την πιο παραγωγική σε θέμα πόντων σεζόν της καριέρας του στους Κλίπερς.

Ένας τύπος θέλησε να συγκρίνει την παλάμη του με εκείνη του Λέοναρντ και πρέπει να έμεινε έκπληκτος με αυτό που αντίκρισε. Αρχικά πήγε στους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς, Άντονι Έντουαρντ και Στεφ Κάρι, όμως όταν έφτασε να πάει στην παλάμη του Λέοναρντ η διαφορά ήταν τεράστια.

