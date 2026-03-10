Λέοναρντ: Τύπος τόλμησε να συγκρίνει την παλάμη του με του Καουάι και το αποτέλεσμα έγινε το απόλυτο Viral!
Έχει το παρατσούκλι «Klaw» και πανηγύρισε τα πρωταθλήματα του 2014 με τους Σπερς και του 2019 με τους Ράπτορς. Ο λόγος για τον Καουάι Λέοναρντ που περνά την πιο παραγωγική σε θέμα πόντων σεζόν της καριέρας του στους Κλίπερς.
Ένας τύπος θέλησε να συγκρίνει την παλάμη του με εκείνη του Λέοναρντ και πρέπει να έμεινε έκπληκτος με αυτό που αντίκρισε. Αρχικά πήγε στους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Λούκα Ντόντσιτς, Άντονι Έντουαρντ και Στεφ Κάρι, όμως όταν έφτασε να πάει στην παλάμη του Λέοναρντ η διαφορά ήταν τεράστια.
Δείτε το video που εξηγεί τα πάντα
Kawhi’s hands are DOUBLE the size of every other NBA player 😭 pic.twitter.com/nhnPotODEA— BrickCenter (@BrickCenter_) March 9, 2026
