Oι Κλίπερς... πλήγωσαν τους Νικς, έκπληξη οι Τζαζ κόντρα στους Γουόριορς

Οι Κλίπερς καθάρισαν τους Νικς, ενώ οι Τζαζ υπέταξαν τους Γουόριορς.

Έκπληξη για τους Τζαζ που νίκησαν με 119-116 και τους έκαναν ζημιά σε μια ομάδα που παλεύει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο play in, τους Γουόριορς. O Φιλιπόφσκι είχε 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστμ, ενώ ο Μέλτον μέτρησε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ για τους ηττημένους. Ο Κάρι παραμένει τραυματίας.

Με Λέοναρντ οι Κλίπερς

Οι Κλίπερς επικράτησαν με 126-118 των Νικς και ανέβηκαν στο 32-32. Για τη Νέα Υόρκη δεν έφτασαν οι 35 του Τάουνς, οι 12 με 13 ριμπάουντ του Χαρτ και οι 28 πόντοι του Μπράνσον. Από την άλλη ο Λέοναρντ είχε 29 πόντους με 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 23 μέτρησε ο Γκάρλαντ.

Οι Καβς λύγισαν τους Σίξερς των απουσιών

Οι Σίξερς αγωνίστηκαν χωρίς τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Εμπίιντ, Τζορτζ και οι Καβς είχαν εύκολο έργο για το 115-101. Έτσι πήγαν στο 39-25 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 34-29. Ο Χάρντεν είχε 21 πόντους για τους ιππότες, ενώ ο Έντουαρντς μέτρησε 14 πόντους για τη Φιλαδέλφεια.

Οι Νετς πήραν τη μάχη των... απογοητεύσεων

Στο ματς που κοντραρίστηκαν δύο από τις χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ, οι Νετς επικράτησαν με 126-115 των Γκρίζλις. Κανείς δεν θα μπει στο play in. Για το Μέμφις ο Ρούπερτ είχε 20 με 8 ριμπάουντ και για το Μπρούκλιν ο Σαρπ είχε 19 πόντους.