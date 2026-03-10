Oι Κλίπερς... πλήγωσαν τους Νικς, έκπληξη οι Τζαζ κόντρα στους Γουόριορς
- Με Λέοναρντ οι Κλίπερς
- Οι Καβς λύγισαν τους Σίξερς των απουσιών
- Οι Νετς πήραν τη μάχη των... απογοητεύσεων
Έκπληξη για τους Τζαζ που νίκησαν με 119-116 και τους έκαναν ζημιά σε μια ομάδα που παλεύει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο play in, τους Γουόριορς. O Φιλιπόφσκι είχε 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστμ, ενώ ο Μέλτον μέτρησε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ για τους ηττημένους. Ο Κάρι παραμένει τραυματίας.
Οι Κλίπερς επικράτησαν με 126-118 των Νικς και ανέβηκαν στο 32-32. Για τη Νέα Υόρκη δεν έφτασαν οι 35 του Τάουνς, οι 12 με 13 ριμπάουντ του Χαρτ και οι 28 πόντοι του Μπράνσον. Από την άλλη ο Λέοναρντ είχε 29 πόντους με 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 23 μέτρησε ο Γκάρλαντ.
Οι Σίξερς αγωνίστηκαν χωρίς τους Μάξεϊ, Έτζκομπ, Εμπίιντ, Τζορτζ και οι Καβς είχαν εύκολο έργο για το 115-101. Έτσι πήγαν στο 39-25 για να ρίξουν τους ηττημένους στο 34-29. Ο Χάρντεν είχε 21 πόντους για τους ιππότες, ενώ ο Έντουαρντς μέτρησε 14 πόντους για τη Φιλαδέλφεια.
Στο ματς που κοντραρίστηκαν δύο από τις χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ, οι Νετς επικράτησαν με 126-115 των Γκρίζλις. Κανείς δεν θα μπει στο play in. Για το Μέμφις ο Ρούπερτ είχε 20 με 8 ριμπάουντ και για το Μπρούκλιν ο Σαρπ είχε 19 πόντους.
