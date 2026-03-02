Oι Γουόριορς θα χρειαστεί να παίξουν χωρίς τον Στεφ Κάρι για τουλάχιστον δέκα μέρες ακόμα.

Αφού έχασε τα τελευταία 10 παιχνίδια, η κατάσταση του Στεφ Κάρι, επανεκτιμήθηκε για το πρόβλημα στο δεξί γόνατο. Οι Γουόριορς ενημέρωσαν τον κόσμο για την κατάσταση του ηγέτη τους, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι στα πιτς και για τις επόμενες 10 μέρες.

Η κατάσταση του θα επανακτιμηθεί μόλις περάσουν αυτές οι δέκα μέρες. Οι πολεμιστές είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση, αφού παλεύουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο play in της Δύσης. Είναι στην 8η θέση με ρεκόρ 31 νίκες και 29 ήττες.

Για άλλη μια σεζόν ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας κουβαλά την ομάδα του και μετρά 27.2 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 39.1% στα τρίποντα. Το Γκόλντεν Στέιτ είναι αναγκασμένο να παίξει και μέχρι το τέλος της σεζόν χωρίς τον Τζίμι Μπάτλερ που τραυματίστηκε σε άλλη μια ατυχία.