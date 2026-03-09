Ο Νίκολα Γιόκιτς αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή στο NBA και σε συνέντευξη που παραχώρησε, αποκάλυψε για το αν σκοπεύει να επιστέψει ποτέ στην Ευρώπη.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει «ποστάρει» τον Νίκολα Γιόκιτς εκφράζοντας τον διακαή του πόθο να τον αποκτήσει στον Παναθηναϊκό. Ακόμα και ο ίδιος ο Γιόκιτς έχει απαντήσει σε σχετική ερώτηση που του είχε γίνει στο παρελθόν εκφράζοντας τις ευχαριστίες του.

Βέβαια πόσο εφικτό είναι αυτό να συμβεί; Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό αλλά γενικά να επιστρέψει ποτέ ο Σέρβος σούπερ σταρ στην Ευρώπη. Μάλλον... ανέφικτο καθώς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σέρβικο στο podcast X&O's Chat, έβαλε οριστικό τέλος σε οποιαδήποτε σενάριο θα μπορούσε να τον φέρει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Όχι δεν θα επιστρέψω. Δεν έχω τίποτα εναντίον της EuroLeague ή της Ευρώπης, αλλά δεν θα το έκανα» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα και συνέχισε:

«Το ΝΒΑ είναι με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, με τους καλύτερους παίκτες. Χαίρομαι που το συζητάμε αυτό, γιατί όταν ο κόσμος λέει ότι δεν υπάρχει άμυνα στο ΝΒΑ. Ανοησίες. Αν κάποιος το βλέπει και επιμένει σε αυτό, τότε δεν καταλαβαίνει από μπάσκετ. Ο Ντόντσιτς δεν έπαιξε στο Eurobasket και σημείωνε 30 πόντους σε όλους; Μερικές φορές σκοράρει εκεί περισσότερο από ό,τι στο ΝΒΑ. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που λένε ότι το ΝΒΑ είναι ευκολότερο;»

Ο «Joker» έχει τη φετινή σεζόν triple double κατά μέσο όρο (!) καθώς σκοράρει 28.8 πόντους, κατεβάζει 12.5 ριμπάουντ, ενώ μοιράζει και 10.3 ασίστ. Επιπλέον σουτάρει με 57% εντός παιδιάς, 39% στο τρίποντο και 83% στις βολές.