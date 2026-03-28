NBA: Τα έξι buzzer-beater της βραδιάς και το νικητήριο του Λέοναρντ

Έξι buzzer-beater είχε η βραδιά στο NBA εκ των οποίων ξεχώρισαν το τρίποντο του Γιόκιτς από το κέντρο, καθώς και το νικητήριο καλάθι του Καουάι Λέοναρντ.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03) στον «μαγικό» κόσμο του NBA μπήκαν έξι buzzer - beater με αυτό που ξεχωρίζει να είναι του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στους Τζαζ, στο φινάλε του τρίτου 12λέπτπου, ευστόχησε σε σουτ από το κέντρο, χαρίζοντας ένα από τα highlights της βραδιάς.

Επίσης ξεχώρισε και το νικητήριο σουτ του Καουάι Λέοναρντ στο φινάλε της αναμέτρησης των Κλέιπερς με τους Πέισερς, που ολοκλήρωσε την ανατροπή από το -24 για την ομάδα του.

Δείτε τις φάσεις:

 

@Photo credits: x_nba
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

