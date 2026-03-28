NBA: Τα έξι buzzer-beater της βραδιάς και το νικητήριο του Λέοναρντ
Τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03) στον «μαγικό» κόσμο του NBA μπήκαν έξι buzzer - beater με αυτό που ξεχωρίζει να είναι του Νίκολα Γιόκιτς.
Ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στους Τζαζ, στο φινάλε του τρίτου 12λέπτπου, ευστόχησε σε σουτ από το κέντρο, χαρίζοντας ένα από τα highlights της βραδιάς.
Επίσης ξεχώρισε και το νικητήριο σουτ του Καουάι Λέοναρντ στο φινάλε της αναμέτρησης των Κλέιπερς με τους Πέισερς, που ολοκλήρωσε την ανατροπή από το -24 για την ομάδα του.
Δείτε τις φάσεις:
SIX buzzer-beating shots in ONE night 🤯— NBA (@NBA) March 28, 2026
You have to see all of these ⤵️ pic.twitter.com/WO4uLb0jV6
KAWHI LEONARD. FADEAWAY. GAME. 🚨— NBA (@NBA) March 28, 2026
His 50th straight 20-point game... and he ends it like THAT.
