Έκπληξη των Νετς με ανατροπάρα κόντρα στο Ντιτρόιτ, άντεξαν με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οι Θάντερ

Θάντερ και Νετς συνέχισαν με νίκες στο ΝΒΑ, ενώ ροζ φύλλο αγώνα πήραν και οι Κλίπερς.

Έκπληξη στο ματς των Νετς με τους Πίστονς στο ΝΒΑ, αφού η κορυφαία ομάδα στην Ανατολή ηττήθηκε με 107-105 από το Μπρούκλιν. O Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ είχε 30 πόντους, 13 ριμπάουντ, ενώ το θωρηκτό του Ντιτρόιτ, ο Τζέιλεν Ντούρεν τελείωσε με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ. Στο 45-17 οι Πίστονς.

Ανάσα για Χοκς

Οι Χοκς επικράτησαν με 125-116 των Σίξερς και συνεχίζουν τη μάχη τους για το play in της Ανατολής. Ο Τζέιλεν Τζόνσον είχε 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Μάξεϊ τελείωσε με 31 και 5 ασίστ. Η Φιλαδέλφεια παλεύει για μια θέση στην πρώτη εξάδα της Ανατολής με το 34-29.

Δύσκολα οι Θάντερ

Η Οκλαχόμα τα χρειάστηκε παρόλο που οι πολεμιστές έπαιξαν χωρίς τον Κάρι και φυσικά χωρίς Μπάτλερ. Οι Θάντερ επικράτησαν με 104-97 και έτσι πήγαν στο 50-15 ρίχνοντας στο 32-31 τους Γουόριορς. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σάντος μέτρησε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Με Λέοναρντ οι Κλίπερς

Οι Κλίπερς καθάρισαν με 123-120 τους Γκρίζλις και πήγαν στο 31-32. Ο Λέοναρντ είχε 28 πόντους και από 21 πόντους πρόσθεσαν οι Μάθουριν και Γκάρλαντ. Από την άλλη πλευρά ο Τζερόμ είχε 23 ποντους και 18 μέτρησε ο Χέντρικς. Δεν αγωνίστηκε ο Τζα Μοράντ και αυτό στοίχισε.

Πάρτι των Μάτζικ στη Μινεσότα

Οι Μάτζικ νίκησαν εύκολα με 119-92 μέσα στη Μινεσότα και πήγαν στο 34-28. Ο Μπέιν είχε 30 πόντους και ο Μπανκέρο 29 πόντους με 15 ριμπάουντ. Στον αντίποδα δεν έφτασαν οι 34 πόντοι του ηγέτη Έντουαρντς για τους λύκους που δεν μπόρεσαν να κοντράρουν το Ορλάντο και έχασαν δίκαια.