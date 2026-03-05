Μάικ Μπράουν: «Τρελάθηκε» με την προστασία των διαιτητών στον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ
Μεγάλο διπλό των Θάντερ μέσα στη Νέα Υόρκη. Η ομάδα της Οκλαχόμα επικράτησε με 103-100 και συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο ΝΒΑ, εκεί όπου ανέβηκε στο 49-15.
Πάντως το ματς δεν ήταν ήρεμο, με τον Μάικ Μπράουν να μην μπορεί να δεχθεί με τίποτα μια φάση. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που είχε δύο φάουλ, φαίνεται να σπρώχνει τον Μπράνσον, αλλά οι διαιτητές δεν έδωσαν κάτι στο πρώτο δωδεκάλεπτο.
Αυτό τρέλανε τον προπονητή των Νικς που πήγε για λίγο στο... κυνήγι έναν διαιτητή και του τα... έψαλλε σε μια φάση που δείχνει όλο τον εκνευρισμό του.
Δείτε τι έγινε
The refs did NOT want SGA to pick up his 3rd foul and Mike Brown was HEATED 😳 pic.twitter.com/h7LVf7o6On— BrickCenter (@BrickCenter_) March 5, 2026
