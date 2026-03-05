Νικς - Θάντερ 100-103: Μεγάλο διπλό στη Νέα Υόρκη (vid)
Μεγάλο διπλό των Θάντερ μέσα στη Νέα Υόρκη. Η ομάδα της Οκλαχόμα επικράτησε με 103-100 και συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο ΝΒΑ, εκεί όπου ανέβηκε στο 49-15.
Για τους νικητές ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 28 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ 26 πόντους με 8 ασίστ μέτρησε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που παλεύει για το βραβείο του MVP.
Στον αντίποδα ο Μπράνσον μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ ο Τάουνς είχε 17 πόντους με 17 ριμπάουντ, βοηθώντας αρκετά στη ρακέτα.
