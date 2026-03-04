Με τον Άντονι Έντουαρντς να κάνει πράγματα και... θαύματα, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Γκρίζλις με 117-110 στη Μινεσότα. Παρότι οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και βρέθηκαν μπροστά στο ημίχρονο (57-62), οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να αντιδράσουν στο δεύτερο μέρος και να φτάσουν ως τη νίκη. Ο Έντουαρντς ήταν σε «δαιμονιώδη» κατάσταση, τελειώνοντας το ματς με 41 πόντους! (15/29 εντός παιδιάς, 7/13 τρίποντα, 4/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα σε 37 λεπτά συμμετοχής.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-32, 57-62, 85-82, 117-110
Μπουλς - Θάντερ: 108-116
Απέδρασαν από το Σικάγο οι Θάντερ, επικρατώντας των Μπουλς με 108-116. Οι πρωταθλητές παρότι δυσκολεύτηκαν μπόρεσαν στο τέλος να πάρουν το ντέρμπι, πραγματοποιώντας ένα επιθετικό ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο (22-32) και κατάφεραν να κρατήσουν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Μακέιν με 20 πόντους, ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Κόλιν Σέξτον με 20.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-26, 54-55, 76-87, 108-116
Σίξερς - Σπερς: 91-131
Οι Σίξερς... διέλυσαν των Σπερς με 91-131 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τους Νικς. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους, σκοράροντας 46 πόντους στο δεύτερο και 35 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μπόρεσαν να έουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και να πανηγυρίσουν την 44η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Για τους νικητές ξεχώρισε ο Ντίλαν Χάρπερ με 22 πόντους, ενώ για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάξεϊ με 21.
Τα δωδεκάλεπτα: 25-32, 53-78, 64-113, 91-131
Λέικερς - Πέλικανς: 110-101
Παρότι δυσκολεύτηκαν οι Λέικερς στο τέλος κατάφεραν και επικράτησαν των Πέλικανς με 110-101 και να φτάσουν τις τρεις σερί νίκες. Η ομάδα από το Λος Άντζελες βρέθηκε πίσω στο φινάλε της τρίτης περιόδου (76-78) , όμως μπόρεσε να επιστρέψει και να αντιδράσει στο φινάλε, τρέχοντας επιμέρους σερί (34-23). Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα, ξεχώρισε ο Γουίλιαμσον με 24.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-33, 54-51, 76-78, 110-101
Κινγκς - Σανς: 103-114
Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους πέτυχαν οι Σανς, επικρατώντας των Κινγκς με 103-114 μέσα στο Σακραμέντο. Η ομάδα από το Φοίνιξ έχοντας έξι παίκτες διψήφιους κατάφερε να επιβάλλει την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, έχοντας ως κορυφαίο τον Γκριν ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους. Φοβερό double-double πραγματοποίησε ο Όσο Ιγκοδάρο με 14 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 30-22, 55-59, 75-90, 103-114
