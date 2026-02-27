Ο Άντονι Έντουαρντς αντέδρασε... ιδιαίτερα όταν ο προπονητής του του ζήτησε να πασάρει.

Ο Άντονι Έντουαρντς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη και φαίνεται πως... δεν δέχεται και πολλές υποδείξεις.

Στο παιχνίδι των Τίμπεργουλβς με τους Κλίπερς ο Αμερικανός σταρ αστόχησε σε ένα σουτ μέσης απόστασης, με τον Κρις Φιντς, τον προπονητή του, να του λέει να πασάρει.

Αυτό δεν... έκατσε καλά στον Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος στην επόμενη επίθεση δεν πάσαρε πουθενά, πήρε το σουτ από τη γωνία και ευστόχησε, σφραγίζοντας έτσι τη νίκη της ομάδας του.

Στη συνέχεια στράφηκε προς τον προπονητή του, κάνοντάς του... ντου και φωνάζοντάς του πως «αυτό είναι που κάνω εγώ», με το επεισόδιο να μην παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το σουτ του Έντουαρντς και το... ντου στον προπονητή του: