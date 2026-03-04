Η UEFA απαγόρευσε στους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ την μετακίνησή τους για τη ρεβάνς με τη Λίβερπουλ για τους «16» του Champions League, εξαίτιας όσων έγιναν στο ματς με τη Γιουβέντους.

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ δεν θα ταξιδέψουν στην Αγγλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λίβερπουλ για την φάση των «16» του Champions League, καθώς επιβλήθηκε τιμωρία από την UEFA.

Ο Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμώρησε τoν τουρκικό σύλλογο με απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της για τον εκτός έδρας αγώνα με τους Reds εξαιτίας της ρίψης αντικειμένων, χρήσης πυροτεχνημάτων και καπνογόνων και πρόκληση επεισοδίων κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Γιουβέντους στο Τορίνο στις 25 Φεβρουαρίου. Επίσης τους επιβλήθηκε και πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ιταλικά media, πριν την αναμέτρηση, οι οπαδοί της Γαλατά συγκρούστηκαν με φιλάθλους της Βέκια Σινιόρα και την τοπική αστυνομία, ενώ ένας πατέρας και η κόρη του διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, αφού τραυματίστηκαν από κροτίδα που εκτοξεύτηκε από το πέταλο των φιλοξενούμενων.

Η Γαλατά σε ανακοίνωσή τους γνωστοποίησε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της UEFA. Η ομάδα του Σλοτ θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για τον πρώτο αγώνα στις 10 Μαρτίου, ενώ η ρεβάνς στο «Άνφιλντ» θα γίνει στις 18 του μήνα.