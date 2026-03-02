Ο Τζέιμς Χάρντεν απάντησε σε ερώτηση που του έγινε για το πότε θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο «μούσιας» διανύει την 17η σεζόν του στο NBA έχοντας μετακομίσει φέτος από το Λος Άντζελες και τους Κλίπερς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Τον ερχόμενο Αύγουστο θα κλείσει τα 37 του χρόνια και αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν την απορία για το πότο σχεδιάζει να κρεμάσει τη φανέλα του.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε ο Χάρντεν απάντησε ανοικτά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω ότι πλησιάζει η απόσυρσή μου. Ελπίζω πιο αργά από σύντομα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Όλοι θα περάσουν από αυτό το σημείο κάποια στιγμή».

Και συνέχισε: «Προσπαθώ να κρατήσω σε φόρμα το κορμί μου και να παίζω καλά. Θα δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Βλέπω κάθε ματς ξεχωριστά και απολαμβάνω την κάθε στιγμή».

Ο Χάρντεν μετράει έως τώρα 1.202 ματς στην καριέρα του, έχοντας κατά μέσο όρο 24.1 πόντους, 7.3 ασίστ και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.