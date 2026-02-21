Χάρντεν: Μεταμόρφωσε τους Καβς που πάνε από νίκη σε νίκη
Στις 4 Φλεβάρη έγινε γνωστό πως οι Κλίπερς παραχώρησαν τον Τζέιμς Χάρντεν στους Καβαλίερς για τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα pick β' γύρου.
Ο Μούσιας φαίνεται πως έχει μεταμορφώσει τους ιππότες, οι οποίοι είναι αήττητοι από τότε ήρθε στο Κλίβελαντ. Συγκεκριμένα οι Καβς έχουν 5 νίκες σε 5 αναμετρήσεις και βρίσκονται στο 36-21.
Nίκησαν Κινγκς, Νάγκετς, Γουίζαρντς, Νετς και Χόρνετς, κάτι που τους έχει επιτρέψει να είναι στην τρίτη θέση της Ανατολής και από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη λίγκα. Μάλιστα ο Χάρντεν έχει κατά μέσο όρο στο Κλίβελαντ 18.4 πόντους, 8.6 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ, συνεχίζοντας να παίζει ώριμο μπάσκετ χωρίς να εκβιάζει προσπάθειες.
Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Έφτασε στο peak του στον συγκεκριμένο τομέα στους Ρόκετς, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λέτε να το κάνει στους Καβς;
Cavs are 5-0 since trading for James Harden 🤯— Bleacher Report (@BleacherReport) February 21, 2026
The Beard effect 🔥 pic.twitter.com/OdTNdVFe9a
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.