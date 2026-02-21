Εντυπωσιακή είναι η επίδραση του Τζέιμς Χάρντεν στο παιχνίδι των Καβς.

Στις 4 Φλεβάρη έγινε γνωστό πως οι Κλίπερς παραχώρησαν τον Τζέιμς Χάρντεν στους Καβαλίερς για τον Ντάριους Γκάρλαντ και ένα pick β' γύρου.

Ο Μούσιας φαίνεται πως έχει μεταμορφώσει τους ιππότες, οι οποίοι είναι αήττητοι από τότε ήρθε στο Κλίβελαντ. Συγκεκριμένα οι Καβς έχουν 5 νίκες σε 5 αναμετρήσεις και βρίσκονται στο 36-21.

Nίκησαν Κινγκς, Νάγκετς, Γουίζαρντς, Νετς και Χόρνετς, κάτι που τους έχει επιτρέψει να είναι στην τρίτη θέση της Ανατολής και από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη λίγκα. Μάλιστα ο Χάρντεν έχει κατά μέσο όρο στο Κλίβελαντ 18.4 πόντους, 8.6 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ, συνεχίζοντας να παίζει ώριμο μπάσκετ χωρίς να εκβιάζει προσπάθειες.

Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Έφτασε στο peak του στον συγκεκριμένο τομέα στους Ρόκετς, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λέτε να το κάνει στους Καβς;