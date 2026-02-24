Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πέτυχε τρία ρεκόρ στη νίκη των Σπερς επί των Πίστονς, μετά τη φοβερή εμφάνιση που πραγμαοτοποίησε.

Οι Σπερς επικράτησαν των Πίστονς με 103-114, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πετυχαίνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της ομάδας του Σαν Αντόνιο τελείωσε τον αγώνα, έχοντας 21 πόντους, 17 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 6 τάπες, οδηγώντας τα «σπιρούνια» προς την 9η σερί νίκη τους. Πιο αναλυτικά έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των Σπερς που κατέγραψε τουλάχιστον 20 πόντους, 15 ριμπάουντ, 5 μπλοκ και 8 επιθετικά ριμπάουντ, σε ένα παιχνίδι, βάζοντας το όνομά του δίπλα σε αυτά των Ντέιβιντ Ρόμπινσον και Τιμ Ντάνκαν.

Πέραν τούτου ο «Γουέμπι», σημείωσε άλλα δύο κατορθώματα που αφορούν τα μπλοκ που πέτυχε. Έγινε ο παίκτης που έχει «μπλοκάρει» όλες τις ομάδες του NBA όπως επίσης τα έξι μπλοκ που είχε κόντρα στους Πίστονς αποτελούν ρεκόρ για τον ίδιο κόντρα στο Ντιτρόιτ, αφού μέχρι τώρα δεν είχε κανέναν.

Ο ίδιος μετά το τέλος του παιχνιδιού στις δηλώσεις του μίλησε και για την άμυνα της ομάδας του Ντιτρόιτ λέγοντας:

«Είναι μέσα στις TOP-5 ομάδες που παίζουν πιο psysical. Είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα παίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Κατεβάζουν εύκολα τα ριμπάουντ, μας εμποδίζουν τα εύκολα σουτ, νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που είναι και πρώτοι».