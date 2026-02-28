Πίστονς: Το έθιμο με την κόρνα πήγε λάθος - Ηχούσε για 15 λεπτά συνεχόμενα
Οι Ντιτρόιτ Πίστονς απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, επικρατώντας 122-119 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στην παράταση, σε ένα ματς που κράτησε 3 ώρες και 22 λεπτά λόγω... διακοπής στο τρίτο δωδεκάλεπτο.
Η διακοπή είχε λόγο και αιτία, καθώς επρόκειτο για την παραδοσιακή κόρνα της ομάδας του Ντιτρόιτ που ηχεί στα ματς ως μέρος ενός εθίμου/ ιεροτελεστίας των Πίστονς. Ωστόσο, κάτι πήγε εντελώς λάθος και η κόρνα κόλλησε με αποτέλεσμα να ηχεί για 15 λεπτά συνεχόμενα στη μέση της τρίτης περιόδου.
Τα αυτιά των οπαδών δεν άντεχαν τον εκκωφαντικό ήχο και τα κάλυπταν για να ανακουφιστούν. Το ματς διακόπηκε μέχρι να λυθεί το ζήτημα και να διαπιστωθεί τι πραγματικά συμβαίνει.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις με τα πειράγματα με Ναν και την αφιέρωση στον Άταμαν
🚨DETROIT PISTONS HORN RITUAL🚨— Behold A Pale Horse (@BeholdPaleH0rse) February 28, 2026
In a national game against the Cleveland Cavaliers the Pistons stadium horn went off for 15 minutes as fans ears bled. Was probably some weird stoppage to figure out the rig, while the horn blared like it was Monday night raw. This was so on brand… pic.twitter.com/idQIh3Ts1A
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.