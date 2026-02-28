Στο παιχνίδι των Πίστονς με τους Καβαλίερς η κόρνα κόλλησε με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας και τα αυτιά των φιλάθλων να υποφέρουν για 15 λεπτά συνεχόμενα.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, επικρατώντας 122-119 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στην παράταση, σε ένα ματς που κράτησε 3 ώρες και 22 λεπτά λόγω... διακοπής στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Η διακοπή είχε λόγο και αιτία, καθώς επρόκειτο για την παραδοσιακή κόρνα της ομάδας του Ντιτρόιτ που ηχεί στα ματς ως μέρος ενός εθίμου/ ιεροτελεστίας των Πίστονς. Ωστόσο, κάτι πήγε εντελώς λάθος και η κόρνα κόλλησε με αποτέλεσμα να ηχεί για 15 λεπτά συνεχόμενα στη μέση της τρίτης περιόδου.

Τα αυτιά των οπαδών δεν άντεχαν τον εκκωφαντικό ήχο και τα κάλυπταν για να ανακουφιστούν. Το ματς διακόπηκε μέχρι να λυθεί το ζήτημα και να διαπιστωθεί τι πραγματικά συμβαίνει.