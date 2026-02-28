Δύο ματς που κρίθηκαν στην παράταση ξεχώρισαν στο NBA. Οι Πίστονς άντεξαν στο... θρίλερ απέναντι στους Καβαλίερς , ενώ οι Θάντερ πήραν τη «μάχη» με τους Νάγκετς.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, επικρατώντας 122-119 των Κλίβελαντ Καβαλίερς στην παράταση, σε ένα ματς που κράτησε 3 ώρες και 22 λεπτά λόγω... ανεξήγητης διακοπής στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Οι Καβαλίερς μπήκαν πιο δυνατά (27-35 στο πρώτο δεκάλεπτο), όμως το Ντιτρόιτ αντέδρασε και μείωσε στο -4 στο ημίχρονο (50-54). Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους 35-30 και πέρασαν μπροστά με 85-84, βάζοντας τις βάσεις για ένα δραματικό φινάλε. Το Κλίβελαντ έδειχνε να «κλέβει» το παιχνίδι, όταν ο Έβαν Μόμπλεϊ έκανε το 111-114 στα 7'' πριν το τέλος. Ωστόσο, ο Ντάνις Τζένκινς κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο και με 3/3 βολές έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Πίστονς είχαν πιο καθαρό μυαλό και περισσότερες λύσεις. Ο Μόμπλεϊ αστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή και το Ντιτρόιτ πανηγύρισε τη νίκη.

Κυρίαρχος στη ρακέτα ήταν ο Τζέιλεν Ντούρεν με 33 πόντους και 16 ριμπάουντ, ενώ ο Κέιντ Κάνιγκχαμ πρόσθεσε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ πριν αποβληθεί με φάουλ. Από πλευράς Καβαλίερς, ο Τζάρετ Άλεν είχε 25 πόντους και 9 ριμπάουντ, σε ένα βράδυ που το Κλίβελαντ αγωνίστηκε ξανά χωρίς τους τραυματίες Χάρντεν και Μίτσελ.

Θάντερ - Νάγκετς 127-121

Στην Οκλαχόμα, οι Θάντερ πήραν τη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας 127-121 στην παράταση σε ένα παιχνίδι με άρωμα playoffs.

Ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ επέστρεψε μετά από απουσία εννέα αγώνων και θύμισε γιατί είναι ο MVP, σημειώνοντας 36 πόντους στην κανονική διάρκεια (δεν αγωνίστηκε στην παράταση λόγω περιορισμού λεπτών). Παρά την απουσία του στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Θάντερ βρήκαν τις λύσεις και «καθάρισαν» το παιχνίδι.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε το ματς με triple-double (23 πόντοι, 17 ριμπάουντ, 14 ασίστ), ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ντένβερ με 39 πόντους. Οι Νάγκετς είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο (59-50), όμως στην τρίτη περίοδο ο SGA πέτυχε 14 πόντους και κράτησε την Οκλαχόμα ζωντανή.