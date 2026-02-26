Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε την δική του απάντηση στον Κέβιν Ντουράντ σχετικά με το κατά πόσο η Ευρώπη πλησιάζει το ταλέντο των Αμερικανών.

Η Team USA έχει σαρώσει τα χρυσά μετάλλια από το 2008 και μετά, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Κέβιν Ντουράντ να τα πει με… σκληρή γλώσσα.

«Δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή η κουβέντα για το στυλ ΗΠΑ εναντίον Ευρώπης και για το πώς προσεγγίζεις το παιχνίδι», δήλωσε πρόσφατα ο Ντουράντ στο ESPN. «Όλο ακούω ότι το AAU καταστρέφει το άθλημα, ότι οι Ευρωπαίοι το κάνουν σωστά ενώ οι Αμερικανοί λάθος. Είναι πολλές ανοησίες όλα αυτά. Μπορώ να διαβάσω πίσω από τις γραμμές. Είναι καρφί για τους Μαύρους Αμερικανούς. Εμείς ελέγχουμε το άθλημα. Έχουν κουραστεί να το ελέγχουμε».

«“Η Γαλλία έρχεται να σας πάρει.” Αλήθεια; Τους διαλύσαμε», πρόσθεσε ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο Εβάν Φουρνιέ, αγωνιζόμενος με την Εθνική Γαλλίας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των παιχνιδιών με τους Αμερικάνους και μιλώντας στο BasketNews αναφέρθηκε στην ατάκα του Ντουράντ, χωρίς να… διαφωνεί απαραίτητα με τον σταρ του Χιούστον.

«Δηλαδή, δεν έχει απαραίτητα άδικο», είπε ο Φουρνιέ και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι ο κόσμος και η Ευρώπη βελτιώνονται, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο των ΗΠΑ. Από πλευράς ταλέντου απλά δεν είμαστε εκεί και δεν έχει άδικο. Σε ένα τουρνουά FIBA μπορούμε να τους νικήσουμε σε ημιτελικό ή τελικό; Ναι, μπορεί να συμβεί.

Τους κερδίσαμε στη φάση ομίλων στο Τόκιο. Παραλίγο να χάσουν από τη Σερβία. Μπορεί να συμβεί, αλλά οι ΗΠΑ είναι πολύ μπροστά στην ανάπτυξη ταλέντου και στην ύπαρξη σούπερ σταρ. Δεν έχει άδικο σε αυτό ο Κέβιν Ντουράντ», πρόσθεσε ο 33χρονος.

Παράλληλα, ο Φουρνιέ δεν… πείθεται ότι με την απόσυρση παικτών όπως οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Στεφ Κάρι, η Ευρώπη θα έχει το πάνω χέρι.

«Όχι, δεν νομίζω. Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι οι βασικοί, αλλά μετά πέφτει αρκετά το επίπεδο. Το να μην έχουν Κάρι, ΛεΜπρόν, Ντουράντ και όλους αυτούς, απλώς θα δώσει περισσότερο χώρο στους νεότερους, όπως οι Άντονι Έντουαρντς, Τζέισον Τέιτουμ, Τζέιλεν Μπράουν και Τζέιλεν Μπράνσον. Αυτοί θα βγουν μπροστά. Έχουν τρομερό ταλέντο.

Ναι, δεν έχουν πλέον ταλέντα «once in a lifetime» όπως ο ΛεΜπρόν, ο Στεφ ή ο KD, αλλά και πάλι έχουν απίστευτη δεξαμενή. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο», είπε ο Εβάν Φουρνιέ.

Επιπλέον, ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την επόμενη γενιά του γαλλικού μπάσκετ, με τον σταρ του Ολυμπιακού να αναφέρεται και στην δική του φουρνιά στην Εθνική Γαλλίας.

«Η γενιά μου, με παίκτες όπως ο Ρούντι Γκομπέρ, ο Τομά Ερτέλ και ο Νικολά Μπατούμ, ακολουθήσαμε τα βήματα των Τόνι Πάρκερ και Μπορίς Ντιαό. Εκείνοι ανέβασαν το γαλλικό μπάσκετ. Η δική μας γενιά το ανέβασε ξανά.

Ελπίζω αυτοί οι νεότεροι να συνεχίσουν την παράδοση καλών τουρνουά. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, όχι τίτλους, αλλά πολύ καλές πορείες σε Παγκόσμια, Ολυμπιακούς κ.λπ. Ελπίζω να συνεχίσουν».

