Οι Θάντερ δεν είχαν στη σύνθεση τους τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τον Τζέιλεν Γουίλιαμς αλλά κατάφεραν να επικρατήσουν με 116-107 μέσα στο Τορόντο.

Κορυφαίος των νικητών ο Γουάλας με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ο Μπάρετ είχε 21 πόντους με 8 ριμπάουντ για τους ηττημένους.

Στο 45-14 ανέβηκαν οι νικητές, με τον Τζο να έχει 22 πόντους και να βοηθά τον Γουάλας. Για τους ηττημένους από 17 είχαν οι Γουόκερ και Κουίκλι.