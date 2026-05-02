Το NBA παρομοίασε το νικητήριο σουτ του Μπάρετ με αυτό του Λέοναρντ το 2019, αφού και τα δύο τρίποντα είχαν ακριβώς την ίδια κατάληξη, στο ίδιο γήπεδο.

Οι Ράπτορς σε ένα απίστευτο ματς, επικράτησαν των Καβαλίερς στην παράταση με 112-110 με τον Ρόου Τζέι Μπάρετ να πετυχαίνει το σουτ νίκης με τρίποντο.

Η μπάλα πρώτα αναπήδησε δύο φορές στο στεφάνι και μετά κατέληξε στο διχτάκι, με το NBA να το παρομοιάζει με το σουτ του Λέοναρντ το 2019 κόντρα στους Σίξερς.

Ο Καουάι Λέοναρντ είχε πετύχει το νικητήριο σουτ στον 7ο ημιτελικό μεταξύ των Ράπτος με τους Σίξερς... ανοίγοντας τον δρόμο για να βρεθεί η ομάδα του Τορόντο στην κορυφή του NBA.

Μάλιστα το σουτ δεν κατέληξε αμέσως στο καλάθι, με την μπάλα να αναπηδάει πρώτα στο στεφάνι και μετά από περιπέτεια να καταλήγει μέσα, με το NBA να παρομοιάζει τα δύο σουτ, λέγοντας «ίδιο, γήπεδο, ίδιο απίστευτο αποτέλεσμα».

