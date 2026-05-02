Ράπτορς: To NBA παρομοίασε το σουτ νίκης του Μπάρετ με του Λέοναρντ το 2019
Οι Ράπτορς σε ένα απίστευτο ματς, επικράτησαν των Καβαλίερς στην παράταση με 112-110 με τον Ρόου Τζέι Μπάρετ να πετυχαίνει το σουτ νίκης με τρίποντο.
Η μπάλα πρώτα αναπήδησε δύο φορές στο στεφάνι και μετά κατέληξε στο διχτάκι, με το NBA να το παρομοιάζει με το σουτ του Λέοναρντ το 2019 κόντρα στους Σίξερς.
Ο Καουάι Λέοναρντ είχε πετύχει το νικητήριο σουτ στον 7ο ημιτελικό μεταξύ των Ράπτος με τους Σίξερς... ανοίγοντας τον δρόμο για να βρεθεί η ομάδα του Τορόντο στην κορυφή του NBA.
Δείτε ΕπίσηςΤα αποτελέσματα των play-offs του NBA στο Gazzetta
Μάλιστα το σουτ δεν κατέληξε αμέσως στο καλάθι, με την μπάλα να αναπηδάει πρώτα στο στεφάνι και μετά από περιπέτεια να καταλήγει μέσα, με το NBA να παρομοιάζει τα δύο σουτ, λέγοντας «ίδιο, γήπεδο, ίδιο απίστευτο αποτέλεσμα».
Δείτε τις δύο φάσεις:
KAWHI IN 2019 ✅— NBA (@NBA) May 2, 2026
RJ TONIGHT ✅
SAME ARENA.
SAME INCREDIBLE RESULT. https://t.co/qR9aDZXgMt pic.twitter.com/8MkpHqyd0C
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.