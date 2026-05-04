Φοβερή σειρά έγινε ανάμεσα σε Καβς και Ράπτορς. Τελικά οι ιππότες έδειξαν χαρακτήρα στο Game 7 στην έδρα τους, επικράτησαν με 114-102 και έτσι πέρασαν στα ημιτελικά Ανατολής.

Έλεγξαν το ματς και έφτασαν στην πολυπόθητη πρόκριση με 4-3, αφού πρώτα οι Καναδοί τους έβγαλαν το λάδι.

Από την πλευρά των νικητών ο Άλεν είχε 22 πόντους, 19 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στους 22 πόντους τελείωσε ο Μίτσελ. Στον αντίποδα ο Σκότι Μπαρνς μέτρησε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Μπάρετ είχε 24 πόντους και 6 ασίστ.