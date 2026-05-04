Καβαλίερς - Ράπτορς 114-102: Το Κλίβελαντ πήρε το καθοριστικό Game 7 και πέρασε στα ημιτελικά Ανατολής (vid)
Φοβερή σειρά έγινε ανάμεσα σε Καβς και Ράπτορς. Τελικά οι ιππότες έδειξαν χαρακτήρα στο Game 7 στην έδρα τους, επικράτησαν με 114-102 και έτσι πέρασαν στα ημιτελικά Ανατολής.
Έλεγξαν το ματς και έφτασαν στην πολυπόθητη πρόκριση με 4-3, αφού πρώτα οι Καναδοί τους έβγαλαν το λάδι.
Από την πλευρά των νικητών ο Άλεν είχε 22 πόντους, 19 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στους 22 πόντους τελείωσε ο Μίτσελ. Στον αντίποδα ο Σκότι Μπαρνς μέτρησε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Μπάρετ είχε 24 πόντους και 6 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.