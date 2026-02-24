Οι Σπερς επικράτησαν των Πίστονς με 103-114 και σταμάτησαν το σερί των πέντε θετικών αποτελεσμάτων της ομάδας του Ντιτρόιτ.

Μετά από πέντε συνεχόμενες νίκες οι Πίστονς ηττήθηκαν από τους Σπερς με 103-114, στο γήπεδό τους, τα ξημερώματα της Τρίτης (24/02).

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς αμφότεροι πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ, κλείνοντας το πρώτο μέρος στο καλάθι (55-57). Μετά την ανάπαυλα οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν την άμυνά τους και μπόρεσαν να είναι πιο αποτελεσματικοί στην επίθεση. Δέχτηκαν μόλις 20 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο και 28 στο τέταρτο, ενώ σκόραραν 26 και 31 αντίστοιχα.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Ντέβιν Βασέλ που πέτυχε 28 πόντους, ενώ ακόμα μια τρομερή εμφάνισε πραγματοποίησε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, σημειώνοντας 21 πόντους και 17 ριμπάουντ!

Στον αντίποδα ο Ντούρεν ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα του με 25 πόντους, ενώ μάζεψε και 16 ριμπάουντ. Στους 16π. σταμάτησε ο Κάνινγκχαμ.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-24, 55-57, 75-82, 103-114