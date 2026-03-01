Οι Νικς ήταν υπερηχητικοί απέναντι στους Σπερς επικρατώντας με 114-89 για να βάλουν τέλος στο σερί των 11 νικών τον Φεβρουάριο που διατηρούσαν τα «σπιρούνια»

Οι Νικς επικράτησαν των Σπερς στη Νέα Υόρκη στο Madison Square Garden άνετα με 114-89 χωρίς να συναντήσουν εμπόδιο. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο είδε το σερί 11 νικών που διατηρούσε όλον τον Φεβρουάριο να τελειώνει με το που μπήκε ο Μάρτιος.

Mikal Bridges sinks his FIFTH three 🎯



He joins Jalen Brunson, Stephon Marbury, and Latrell Sprewell as the only players in Knicks franchise history to record 25+ PTS, 5+ REB, 5+ STL, and 5+ 3PM in a regular season game.@nyknicks win big at home! pic.twitter.com/PelyngOkQP — NBA (@NBA) March 1, 2026

Το σύνολο του Μάικ Μπράουν έχει παγιώσει τη θέση του στην ελίτ της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 38-22 και διατηρεί ανοιχτό το μέτωπο για τη δεύτερη θέση, όπου βρίσκονται οι Μπόστον Σέλτικς. Οι Σπερς με 43-16 συνεχίζουν να βρίσκονται στο κυνήγι της κορυφής πίσω από τους Θάντερ.

Κορυφαίος για την ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν ο Μάικαλ Μπρίτζες με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ μαζί με 2 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ ακολούθησε πολύ παραγωγικός και ο Τζέιλεν Μπράνσον με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. «Διπλός» ήταν και ο Καρλ Άντονι Τάουνς με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Για τα «σπιρούνια» έλαμψε για ακόμη ένα ματς ο... εξωγήινος Βίκτορ Γουεμπανιάμα με άνετο double double 25 πόντων και 13 ριμπάουντ, ενώ έκανε και 4 κοψίματα.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-21, 51-41, 80-69, 114-89