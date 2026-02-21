Οι Λέικερς είναι τα αφεντικά του LA και καθάρισαν τους Κλίπερς με 125-122.

Ντέρμπι είχαμε στο Λος Άντζελες, με τους Λέικερς να παίρνουν το ματς με 125-122 επί των Κλίπερς. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 34-21 και έριξαν τους αντιπάλους τους στο 27-29.

Κορυφαίος για τους λιμνάνθρωπους ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς με 38 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, με την άμυνα των Κλίπερς να μην μπορεί να τους σταματήσει. Εξαιρετικός και ο Ριβς που σταμάτησε στους 29 πόντους.

Στον αντίποδα ο ηγέτης των ηττημένων, ο Λέοναρντ είχε 28 πόντους, ενώ ο Μάθουριν που πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε 26 πόντους.