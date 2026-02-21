Λέικερς - Κλίπερς 125-122: Κουμάντο στο LA κάνουν οι λιμνάνθρωποι (vid)
Ντέρμπι είχαμε στο Λος Άντζελες, με τους Λέικερς να παίρνουν το ματς με 125-122 επί των Κλίπερς. Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκαν στο 34-21 και έριξαν τους αντιπάλους τους στο 27-29.
Κορυφαίος για τους λιμνάνθρωπους ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς με 38 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, με την άμυνα των Κλίπερς να μην μπορεί να τους σταματήσει. Εξαιρετικός και ο Ριβς που σταμάτησε στους 29 πόντους.
Στον αντίποδα ο ηγέτης των ηττημένων, ο Λέοναρντ είχε 28 πόντους, ενώ ο Μάθουριν που πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε 26 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.