Πώς θα σας φαινόταν το δίδυμο στους Λος Άντζελες Λέικερς να συνεργαστεί και στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας; Διόλου απίθανο να συμβεί...

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το BasketNews, ο Τζάκσον Χέις που έκλεψε την παράσταση πρόσφατα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα σε ματς των Λέικερς, βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει σλοβένικη υπηκοότητα.

Συγκεκριμένα το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Αμερικανός σέντερ βρίσκεται στο τελικό στάδιο προκειμένου να ολοκληρώσει την... γραφειοκρατία και να αποκτήσει σλοβενικό διαβατήριο. Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Σλοβενίας και να γίνει συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς και σε εθνικό επίπεδο.

Να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Νοέμβριο είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες, οι οποίες -σύμφωνα πάντα με τα όσα έγραψε το BasketNews- βρίσκονται στο τελευταίο τους στάδιο. Εάν και εφόσον ολοκληρωθούν, τότε θα μπορεί να εκπροσωπήσει ως νατουραλιζέ την εθνική Σλοβενίας στο ερχόμενο παράθυρο του καλοκαριού.

Ο Χέις έχει κατά μέσο όρο 6.4 πόντους και 3.9 ριμπάουντ ανά 18 λεπτά συμμετοχής τη φετινή σεζόν με τους Λος Άντζελες Λέικερς.